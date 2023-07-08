除了蓝天碧海，夏天还有这些值得关注的摄影题材

夏天虽然炎热，不过也是一个非常值得拍摄记录的季节，除了雨水充沛、万物茂盛、空气通透、光照充足外，还会生成难得的景色。

今天与大家分享一下夏天值得拍摄的题材：

1. 雨

国内大部分地区受季风影响，夏季雨热充沛，有时一天之中能下好几场雨，而雨水就能为我们提供很多不错的场景。

夏天的雨一般都不会很小，为了保证自身和器材安全，我们可以尽量选择在雨后拍摄，路边的积水、窗户上的水珠都能为我们提供灵感。

雨后的傍晚空气中还有水汽，光线温和，空气凉爽，很适合出门拍摄。

运气好的话，还可能会碰上彩虹。

2. 星空

夏季是北半球最适合拍摄星空的季节之一，此时银河恰好在夜晚出现，如果没有月光、云雾的影响，在远离城市的地区抬头就能看到满天的星星。

之前与分享过一篇关于银河拍摄的攻略，大家可以参考一下：

拍摄银河的季节又来了，收藏好这篇攻略准备拍起来吧！

趁着暑假，出门避暑游玩的同时，去一个远离大城市的地方，游山玩水、露营烧烤看星星也是不错的选择。

3. 街边小巷

夏天的街边小巷很有烟火气，超市门口的西瓜摊、路边撑起的大凉伞、装满冰镇饮料的大冰柜等，在阳光的照射下很有记忆感，仿佛是回到了小时候的暑假。

夏天的下午五点过后，阳光开始变得温和了一些，温度也开始下降，路边开始出现下班的人、放学的孩童，此时出门扫扫街，可能就会有不错的收获。

4. 植物

夏天也是植物茂盛的季节，很多植物非常值得拍摄：

荷花进入了盛花时期，7-8 月光照强烈，花朵看起来也更为艳丽；

牵牛花也开始进入盛花季节，虽然花朵比较小，但是牵牛花很适合作为前景或者背景拍摄；

向日葵在夏天也进入茁壮成长时期，此时向日葵花盘大、还很挺拔，如果遇到大片向日葵田，可不要错过。

除了上面的几种植物外，玫瑰、栀子花等也在夏季开花，适合拍摄。

5. 动物

动物在夏天也很活跃，喜欢拍摄昆虫、鸟类等题材的朋友们可以好好把握这个季节。

特别是喜欢微距摄影的朋友们，夏天昆虫活动频繁，也是出片的好时候。

本文来自微信公众号：玩点摄影 （ID：wakexiao），作者：AGER

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