LG 公布新款 27BQ85U 显示器：27 英寸 4K IPS Black 面板

IT之家 7 月 8 日消息，LG 在去年推出了 27UQ850 显示器，采用了 LGD 最新的 27 英寸 4K Nano IPS Black 面板，首发 3999 元，现已降至 3299 元。

现在，LG 又发布了一款 27 英寸 4K Nano IPS Black 显示器，型号为 27BQ85U，现已在海外上市，售价 529 美元（IT之家备注：当前约 3825 元人民币）。

IT之家整理 LG 27BQ85U 显示器规格如下：

据介绍，这款显示器采用了最新的 Nano IPS Black 面板，对比度提高到 2,000:1，27 英寸 4K 60Hz 规格，拥有高达 98% 的 DCI-P3 色域和 DisplayHDR 400 认证的亮度，支持 USB-C (90W 反向充电) 一线连。此外，这款显示器还内置了一个 5W x 2 立体声扬声器，支持升降旋转调节。

总的来看，LG 新款 27BQ85U 和老款 27UQ850 规格基本一致。

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