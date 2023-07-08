联想拯救者 Y9000X 2023 笔记本海外上市，国内只有白色版

IT之家 7 月 8 日消息，联想拯救者 Y9000X 2023 笔记本将在 7 月 22 日发布，国内走精品路线，只有电泳白工艺版可选。

IT之家在联想海外官网搜索发现，拯救者 Y9000X 2023（Legion Slim 7i Gen 8）现已上市开卖，售价 1500 美元（当前约 10845 元人民币）起。

如上图所示，Legion Slim 7i Gen8 的 i7-13700H + RTX 4060 版售价 1500 美元（当前约 10845 元人民币），i9-13900H + RTX 4070 版售价 1800 美元（当前约 13014 元人民币）。

IT之家现已向联想方面证实，拯救者 Y9000X 2023 国内只有白色版本可选。国内版 ACD 面采用了电泳白 AED 工艺，边框 11 刀 CNC 精雕，键盘也采用了单键 RGB 设计，支持声光同步。

新一代 9000X 可选配高达 32GB 的 5600MHz DDR5 内存，屏幕可选 2K 240Hz VRR 500nit 面板，还可选 3.2K 165Hz VRR 430nit 面板。其他方面，该系列笔记本最高搭载 99.99Wh 电池，配备 230W 超薄适配器，两个 USB-C 端口均支持 140W 充电。该系列笔记本最薄处只有 17.99 毫米，重量不到 2 千克。

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