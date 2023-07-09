有 ARM 和 X86 两个版本，香橙派游戏掌机细节曝光

IT之家 7 月 9 日消息，深圳市迅龙软件有限公司旗下开源产品品牌香橙派（Orange Pi）于今年 5 月官宣，将于今年国庆节期间推出旗下首款掌机产品。

报道称国内社交媒体上率先流出了香橙派游戏掌机的相关信息，随后流到 NITTRX 等国外平台，IT之家查询微博和贴吧等平台，暂未发现相关爆料。

报道称香橙派游戏掌机共有 3 种处理器，分别为：

瑞芯微 RK3588S：基于 ARM 的芯片组，在单板计算机中比较常见；

锐龙 7 6800U

锐龙 7 7840U

前者的外观更接近于任天堂 Switch，机身尺寸为 234 x 107 x 13.9 毫米；而后两者型号看起来类似于 Steam Deck，机身尺寸为 259 x 107 x 19.9 毫米。

国外消息源 Liliputing 还补充信息表示香橙派游戏掌机的起售价格为 1500 元人民币，但尚不清楚具体的定价信息。

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