长征系列火箭发射机会首次公开竞拍，起拍价每公斤 8 万元

IT之家 7 月 9 日消息，据央视新闻报道，不久前，航天科技集团发布我国首次火箭竞拍公告，有卫星发射需求的企业都可以通过竞拍的方式来获得进入太空的机会。

据悉，这次竞拍的火箭是长征六号丙运载火箭，预计今年年底发射，这是一型两级液体运载火箭。一、二级采用液氧煤油推进剂，主要用于执行近地轨道和太阳同步轨道的发射任务，起拍价格为每公斤八万元，竞拍将在 7 月 13 日下午 3 点开始。

除了竞拍，我国还推出了火箭“拼车”发射的模式，就是先确定运载火箭型号和初步发射计划，再到市场上招揽卫星乘客，这样可以降低发射成本，提高任务适应性。IT之家注意到，目前我国已经实施了多次“拼车”上太空的发射任务，还创造了一箭 22 星的纪录。

火箭“拼车”发射的创新，是应市场需求而生的。随着我国卫星技术的不断发展，小型卫星批量发射、在太空组成星座的模式逐渐成为主流。这些商业卫星可以为国土调查、水利、林业、农业、电力、应急管理、环保、海洋、气象等领域提供服务，与我们的日常生活息息相关。

在供需两端共同发力的作用下，商业航天迎来了高速发展。我国商业航天技术创新能力稳步提升，火箭可回收、低成本小卫星等领域取得阶段性突破。国家层面也不断给予支持，将卫星互联网纳入通信网络基础设施的“新基建”范围，明确提出“打造全球覆盖、高效运行的通信、导航、遥感空间基础设施体系”。商业航天将为航天强国的建设注入更强大的动力。

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