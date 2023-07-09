共享充电宝变身“价格刺客”：1 小时起步 4 元，电用完只充了 30%

IT之家 7 月 9 日消息，据钱江晚报报道，近日，杭州市民高女士在市区租借了一台共享充电宝，结果发现充了一个多小时就被收了 8 元钱，而且之前还有两次被怪兽充电品牌的共享充电宝扣了 50 多元。高女士感到很不解，自己并没有使用很长时间，为什么费用这么高？记者调查发现，原来共享充电宝的价格已经涨了好几倍，从去年的 1 元、1.5 元每小时，到现在的 4 元起步，甚至有些地方要 8 元一小时。

为了了解共享充电宝的收费情况，记者走访了杭州主城区的多个商圈、便利店、医院、景区等地，调查了 12 处不同品牌的共享充电宝的价格。结果发现，这些共享充电宝的每小时租借费用都在 4 元以上，每 24 小时封顶价格也从 20 元到 50 元不等。而且，有些商家还采用了标注半小时或 30 分钟价格的方式，给用户造成一种没那么贵的假象。在热门景区，共享充电宝的价格更是高得惊人，有些品牌的每 24 小时封顶价格高达 70 元，总封顶 99 元。有游客就因为没有及时还掉充电宝，被扣了 70 块钱。

除了价格高昂，共享充电宝的服务质量也让用户不满意。据杭州市消保委的调查显示，84.7% 受访者觉得近几年充电宝的计费价格上涨厉害，有 56% 的受访者表示遇到过在不同场景收费标准不一样的问题，有 26.7% 的受访者表示共享充电宝存在过度收集和传输个人信息的问题。此外，还有用户反映共享充电宝的充电速度很慢 ，有时候用完了全部电量也只能给手机充进去 30% 左右的电量。IT之家注意到，还有用户遇到过还了说没还、胡乱扣费、找不到归还点等问题，在黑猫投诉平台上，关于充电宝的投诉超过 10 万条。

那么，为什么共享充电宝能涨价到这么高呢？一位业内人士透露，这与行业竞争和商家分成有关。由于涉及到直营点位和代理商点位，共享充电宝没有统一的价格。为了占领市场和吸引商家合作，共享充电宝企业不得不给商家分成或入场费。这样一来，就导致了对用户销售的最终价格提升。

对于共享充电宝涨价的现象，不少用户表示快用不起了。他们希望相关部门能够规范共享充电宝行业的收费标准和服务质量，保护消费者的合法权益。

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