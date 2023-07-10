线上“掐架”继续，扎克伯格在 Threads 平台上模仿马斯克的回应方式

北京时间 7 月 10 日早间消息，据报道，Facebook 创始人扎克伯格在 Meta 新推出的 Threads 社交应用上发表贴文，再次“攻击”马斯克。

到底是怎么回事呢？原来扎克伯格在 Threads 回复了两条贴文，内容只有一个单词“Concerning”，后面加了一个哭笑表情符号。这种回应方式似乎是在刻意模仿马斯克。有媒体分析发现，在过往马斯克所发的推文中，至少 26 次是用单词“Concerning”回应的。

一位用户离开 Threads，社交网络企业家 Nikita Bier 用开玩笑式的口吻回应，然后扎克伯格用“Concerning”回复了 Nikita Bier 的贴文，这是第一次使用。一位 Meta 工程师发贴称，Threads 似乎被 Twitter Trending 过滤，扎克伯格用同样的方式回应，这是第二次。

看似不经意的言论背后冒出很浓的火药味。几天前 Meta 正式推出 Threads，很快马斯克的律师便发出禁止通知函，称 Threads 抄袭。马斯克近日发推称：“Threads 其实就是 Instagram 去掉一些图片，没有任何意义，因为图片是用户使用 Instagram 的主要原因。有多少次你跑去阅读 Instagram 图片下的评论？有多少次希望图片下有更多评论？就个人来说，我是从来没有过。”

就在 Threads 推出没多久扎克伯格发布一条 Twitter 消息，这是扎克伯格近 10 年第一次发推文。推文宣告 Threads 的到来，内容中只贴了一张图片，蜘蛛侠指着蜘蛛侠，有幽默之意。Threads 和 Twitter 功能高度相似，可能会给 Twitter 带来一定威胁。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。