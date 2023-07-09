推特曾为“卖身”支付 9000 万美元天价律师费，新东家马斯克决定起诉追回

IT之家 7 月 9 日消息，推特母公司 X Corp. 上周五起诉 Wachtell, Lipton, Rosen & Katz 律师事务所，要求追回 9000 万美元（IT之家备注：当前约 6.51 亿元人民币）的诉讼费。

推特前高管聘用了该律师事务所，用于推动马斯克以 440 亿美元（当前约 3181.2 亿元人民币）收购推特公司。

推特现任首席执行官琳达・雅克里诺（Linda Yaccarino）希望追回这笔诉讼费，理由是这笔诉讼建立在对推特的虚假陈述上。

该律师事务所收取了 8430 万美元（当前约 6.09 亿元人民币）的“应急费”和每小时 1600 万美元（当前约 1.16 亿元人民币）的账单，以帮助促成推特和马斯克的交易。

这笔费用的数额让前推特首席执行官兼董事会成员玛莎・莱恩・福克斯（Martha Lane Fox）感到震惊，她在收到账单副本后在一封电子邮件中简洁地写道：“天哪”。

推特董事会成员虽然最初感到震惊，但是成员通过投票批准了这笔交易。根据该文件，就在交易签署前几分钟，8400 万美元（当前约 6.07 亿元人民币）转账到律师事务所。

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