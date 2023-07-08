马斯克宣布废除 Twitter Circle 功能：推出仅一年，可让推文仅指定好友可见

IT之家 7 月 8 日消息，马斯克今日发布推文表示，将废除 Twitter Circle（圈子）功能，转而支持改进的社区沟通和 DM（私信）群聊功能，这项决定距离 Circle 功能推出才刚满一年。

Circle 类似于 Instagram 上的密友（Close Friends）功能，允许用户向最亲密的朋友（最多 150 人）而非所有人分享推文，每位用户最多只能创建 1 个圈子。实际上微博和微信等国内社交应用早就推出了类似功能。

IT之家此前报道，Twitter 从去年 5 月开始试运营 Circle，并在 8 月底面向所有用户正式推出该功能。不过，随着马斯克去年底正式加入 Twitter，许多在他加入前启用的功能和服务就开始相继被取消。

值得注意的是，马斯克在今天推文中提到的 DM 功能不久前也刚被他进行调整。6 月中旬，马斯克宣布，Twitter 将禁止未付费用户向非好友发送私信，他表示此举能减少垃圾信息。不过他的这一举措被外界视为是在诱导用户使用付费服务 Twitter Blue。

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