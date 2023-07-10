东风风神皓瀚正式亮相，PHEV 车型百公里馈电油耗 3.8L

IT之家 7 月 10 日消息，4 挡电混长续航 SUV 东风风神皓瀚正式亮相并开启盲订，7 月 9 日-8 月 8 日期间，凡参与盲订的用户可获得限量版专属盲盒，9.9 元意向金享 7 重豪礼。同时，命名为“快舟-皓瀚号”的快舟一号甲固体运载火箭将择日发射。

IT之家从东风风神官方了解到，皓瀚搭载了马赫电混 DH-i 混动技术，并提供了两个版本：电混 PHEV、电混 HEV。其中 HEV 车型的百公里馈电油耗仅有 4.2L（NEDC）。PHEV 车型更是低至百公里 3.8L。

东风风神皓瀚采用“星语星动”设计理念，长宽高为 4595/1885/1632mm，轴距为 2755mm，定位紧凑级 SUV。该车搭载 1.5T 东风马赫混动专用发动机，匹配 4 挡串并联 + 双电机，HEV 车型综合功率达 215kW，综合扭矩达 565N・m；PHEV 车型综合功率更达 265kW，综合扭矩达 615N・m；PHEV 车型续航里程达 1350km，HEV 车型续航达 1200km。

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