“快舟・皓瀚号”快舟一号甲固体运载火箭将于近日在酒泉择机发射

IT之家 7 月 10 日消息，东风风神与快舟火箭已官宣开启战略合作，并在昨日推出了电混 SUV 风神皓瀚。

官方透露，命名为“快舟・皓瀚号”的快舟一号甲固体运载火箭已于酒泉卫星发射中心完成起竖，将于近日择机发射！

航天科工此前表示，2023 年快舟系列运载火箭发射次数将在 7 次以上，，快舟一号甲、快舟十一号两型火箭预计开展 8～10 次发射任务。今年 6 月 9 日 10 时 35 分，命名为“快舟・锐科激光号”的快舟一号甲固体运载火箭在酒泉卫星发射中心点火升空在，这是离我们最近的一次发射任务。

IT之家科普：快舟系列运载火箭由中国航天科工集团公司研制，采用了国际首创的星箭一体化技术，在国内首次采用栅格舵控制技术，是中国首个具有快速集成、快速入轨能力的小型固体运载火箭，创造了中国航天发射的最快纪录，使中国航天发射运载工具由液体运载火箭拓展到固体运载火箭，初步形成了中国亟需的空间快速响应能力。

快舟一号固体运载火箭于 2013 年 9 月 25 日首次成功发射了快舟一号卫星。这枚火箭是世界上首个星箭一体化设计，也是我国首个具有快速集成、快速入轨、栅格翼舵面等创新特点的小型固体运载火箭。

航天三江后续于 2017 年 1 月通过升级版快舟一号甲固体运载火箭成功实施了中国商业航天的首次发射任务。截至目前，该型火箭成功实施了 16 次发射，将 29 颗卫星送入预定轨道，并一举创下了我国同一型运载火箭在同一发射场发射时间间隔最短的纪录。

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