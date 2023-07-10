赵明：荣耀平板 MagicPad 支持裸耳 3D 空间音频技术，万元内音质很顶

IT之家 7 月 10 日消息，在 7 月 12 日举行的新品发布会上，荣耀 Magic V2 折叠屏手机、荣耀平板 MagicPad、荣耀手表 4、荣耀智慧屏 5 等多款新品将一同发布。

今天上午，荣耀官方宣布荣耀平板 MagicPad 将是业界首款裸耳 3D 空间音频平板。随后，荣耀终端有限公司 CEO 赵明也分享了一则视频，在回答网友提问的视频里，赵明自信地表示，“它支持裸耳 3D 空间音频技术，绝对是万元内很顶的音质体验！”

据悉，荣耀平板 MagicPad 将作为荣耀 Magic 家族新成员登场，定位“大屏旗舰”，其配备 13 英寸 2.8K 护眼屏，并通过 IMAX Enhanced 认证，号称“荣耀迄今最强大屏平板”。

目前，荣耀平板 MagicPad 的外观已经曝光，提供青色、灰色、暖金等至少三款配色（正式名称未公布），机身背面配备经典的双圆环相机模组。

在体验方面，荣耀平板 MagicPad 还将首发荣耀超级办公，推出全新的多人会议语音转文本功能，以及支持全局文档管理、专业编辑等功能。

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