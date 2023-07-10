法国财长向马斯克伸橄榄枝，力邀特斯拉在法投资

IT之家 7 月 10 日消息，据法国《费加罗报》报道，法国财政部长布鲁诺・勒梅尔（Bruno Le Maire）于 7 月 9 日表示，他对特斯拉 CEO 埃隆・马斯克在法国投资“抱有很大希望”。此前，马斯克已经受到法国总统马克龙和多名政要接见。

当被 LCI 电视台问及这项投资是否会“特别关注电动汽车或电池”时，布鲁诺回答称“已经提出了几个选项，这完全取决于他的决定，他知道他在法国很受欢迎”。

在今年 6 月，马斯克重申了他对法国的兴趣，认为未来在该国的“重大项目”非常有可能展开，但尚未确定是否为特斯拉超级工厂或电池工厂。

在 5 月中旬于凡尔赛举行的一次峰会上，马斯克已经承诺特斯拉将 "在法国进行重大投资"。不过截至IT之家发稿前，该投资还没有任何结果，《费加罗报》报道称，马斯克的选择也可能是西班牙。

特斯拉在欧洲地区的第一家超级工厂位于德国柏林，于 2022 年 3 月 22 日投入运营，每年生产至少 50 万辆汽车及所需电池，并创造至少 1.2 万个工作岗位。2022 年 10 月 2 日，特斯拉柏林超级工厂的 Model Y 车型每周产能已达 2000 辆。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。