中消协提醒：云存储逾期会永久删除，用户须增强数据安全意识

IT之家 7 月 10 日消息，中国消费者协会今天发布消费提示，云存储逾期会导致内容永久删除，消费者要增强数据安全意识，在收到云存储服务到期的信息时必须采取措施，避免造成不可弥补的损失。

同时经营者也要通过强化提示有效性、有条件地增加补救措施等方式提高服务质量。

云存储服务公司在消费者云存储服务使用时长到期前后，要通过多种有效方式提醒消费者。

IT之家附《中国消费者协会针对云存储安全启动消费监督工作》全文如下：

数据云存储方式具有数据存储量扩展性强、传送快捷、调用方便等诸多优点，受到广大消费者的欢迎，但云存储服务到期后的数据管理也成为新的问题。近期，部分消费者向中国消费者协会（以下简称“中消协”）反映，自己多年前注册使用的某平台云存储服务因最近一年多未登录，被平台判定为不活跃用户，云存储的文件被永久删除，造成无法挽回的损失。消费者对云存储服务公司是否充分履行告知义务、数据保存的安全范围、存储的数据删除能否有找回途径提出了质疑。

中消协调查了当前手机应用市场上下载量较大、用户评论较为活跃的云存储服务应用程序，发现多数应用程序服务协议中均注明，服务逾期后如不采取续费等措施，数据会被永久删除。中消协在此提醒消费者：云存储逾期会永久删除，要增强数据安全意识，务必采取应对措施，避免造成不可弥补的损失；经营者也要通过强化提示有效性、有条件地增加补救措施等方式提高服务质量。

一、消费者收到云存储服务到期的信息，必须采取措施，否则逾期数据将会被永久删除。消费者对于云存储服务公司的逾期提醒须高度重视，并且通过服务续费、备份等方式保存数据。如果对云存储服务到期通知存有异议，务必在妥善保存数据的同时联系云存储服务公司，避免数据被永久删除后造成无法挽回的损失。

二、云存储服务公司在消费者云存储服务使用时长到期前后，要通过多种有效方式提醒消费者。云存储服务到期前后，云存储服务公司通常会以短信或 App 提醒等方式提示消费者，但仍有消费者忽略或者表示没有收到提示内容。云存储服务公司应创新提醒方式，通过多途径、多手段、多方式提醒消费者，提醒内容要更有针对性、准确性和有效性，必要时，做单条警示信息，由消费者确认。鼓励消费者通过手机号注册云存储服务，便于云存储服务公司通过人工（自动）电话方式对消费者进行服务到期提醒。

三、云存储服务公司与消费者签订的服务协议中对“数据安全”的约定要显著明确，并注重公平。消费者与云存储服务公司所签订的云存储服务协议一般属于格式条款，经营者对于服务协议中的数据风险应以显著方式提示，必要时可要求消费者特别确认。免费服务风险易被消费者忽视，经营者对于向消费者免费提供云存储服务有时间限制的，更要通过明确、有效的方式提醒消费者逾期保留文件的时长及不采取对应措施的严重后果，充分保护消费者知情权和选择权。

四、倡导云存储服务公司通过分类分级划分市场、丰富业务内容、采取多种措施提升服务消费者能力。云存储服务公司应尽量避免使用永久删除的方式处理消费者数据，可以通过限制权限、“雪藏”等形式留存补救余地，防止消费者因疏忽大意等原因而遭受无法弥补的损失。对于部分关键问题，如数据信息转存服务或找回功能，认定是否属于“不活跃用户”，充值收费延展服务功能或使用期限等，应提前告知消费者或征得消费者同意，确保消费者的知情权、选择权和公平交易权。

中消协将通过体验式调查监督、典型问题披露等多种途径提升云存储服务经营者服务水平，对于“变相要求下载、激活 App 账户”或“强制绑定购买扩展容量”、“永久免费服务”变“限时特惠充值”等明显违背公平诚信原则的不良营商手法进行点评评议，依法维护消费者权益。现阶段，中消协正在搜集多家云存储服务公司会员手册、服务协议以及提醒方式，以便对比出更便捷存储消费者数据的方案、更有效提醒消费者的方法和对消费者更有利的合同保护条款。