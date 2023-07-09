全国首个 AI 射击射箭辅助训练系统发布，支持云端存储、实时查询

IT之家 7 月 9 日消息，2023 世界人工智能大会（WAIC 2023）AI 赋能运动健康高峰论坛在上海举办，还举行了“AI 射击射箭辅助训练系统”发布仪式。

IT之家从上海人工智能研究院了解到，AI 射击射箭辅助训练系统由上海人工智能研究院、上海射击射箭中心联合研发，旨在解决射击训练中数据采集难、统计难、分析难等痛点，通过“冠军模型”为运动员训练提供多维度数据监测和优化策略。

上海射击队手枪组组长、主教练刘珉介绍，该管理平台是全国首个，成绩数据支持云端存储、实时查询、回放、分享，通过弹着区域分布、远弹分布统计、远弹出现概率、射击间距统计等功能，让统计分析更加全面直观。

同时，会上还发布了《AI 加速度：人工智能赋能运动健康创新应用案例集》，由上海人工智能研究院牵头，联合上海交通大学、清华大学、上海体育大学、华为、科大讯飞等打造，深度洞察当前人工智能、AIGC、大数据及元宇宙等数字技术赋能运动健康、体育产业的全球发展现状及未来趋势。

此外，上海人工智能研究院与上海申花足球俱乐部还举行了战略合作签约仪式暨“申睿”智能运动感知联合实验室启动计划，共同探索人工智能技术赋能的适用试点和前瞻维度。

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