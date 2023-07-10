牛津剑桥解除 ChatGPT 禁令，英国 24 所顶尖高校发布详细使用原则

IT之家 7 月 10 日消息，由牛津大学、剑桥大学、伯明翰大学等 24 所英国顶尖高校组成的罗素大学集团，近日联合发布了在校园中使用生成式 AI 工具的全新原则。该规则已经获得 24 所成员大学副校长的一致支持，各成员学校将制定相关课程和管理机构，以合乎道德和负责任的方式使用生成式 AI 等新技术。

▲ 图源 Pixabay

新规则提出了五项具体原则，包括：

各高校将支持学生和教职员工具备人工智能素养。

教职员工应具备能力支持学生在学习过程中有效、适当地使用生成式 AI 工具 。

各高校将调整教学和评估，以纳入生成式 AI 合乎道德的使用并给予师生平等使用这些工具的机会。

各高校将确保学术严谨性和诚信得到维护。

随着技术及其在教育中的应用发展，各高校将合作分享最佳实践案例。

罗素集团首席执行官 Tim Bradshaw 博士表示：“AI 的突破已经改变了我们的工作方式，学生们需要获得丰富职业生涯所需的新技能，大学学者在研究如何利用 AI 来增强教研水平方面也需要支持。”

IT之家此前报道，由于担心学生利用 ChatGPT 完成论文、作业等教学任务，今年 3 月包括牛津大学、剑桥大学、爱丁堡大学、布里斯托大学等在内的 8 所罗素大学集团成员宣布禁用 ChatGPT。

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