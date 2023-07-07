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Threads 成为史上首日下载量最大应用，有望比 ChatGPT 更快达成 1 亿用户

2023/7/7 19:19:34 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程（实习）
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IT之家 7 月 7 日消息，据《纽约时报》报道，Meta 昨日推出的 Twitter 竞品平台 Threads 发布首日用户注册量就超过了 3000 万，这也轻松打破了 ChatGPT 应用发布前五日下载量 100 万次的纪录

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昨日上线后，Meta CEO 扎克伯格就一直在通过自己的 Threads 账号更新用户注册数。他表示，自己昨晚上床睡觉前注册数已突破 1000 万，而当他今早醒来时，注册数已突破 3000 万。

研究公司 SimilarWeb 预测，如果这种势头持续下去，不到两个月时间 Threads 的用户数就能轻松突破 1 亿，而在此之前，ChatGPT 是唯一一个在上线两月后达成 1 亿用户的网站

值得注意的是，IT之家此前报道，由于 Threads 可能违反欧盟对于用户隐私的限制，这款应用暂未在欧盟区登陆，因此其 3000 万的首日用户注册量也更具含金量。Instagram 负责人 Adam Mosseri 也一直活跃在 Threads 上，他已表示在不久之后该应用将陆续上线至少 12 项新功能。

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关键词：ThreadsMetaChatGPT

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