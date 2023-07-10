新款特斯拉 Model 3 上海工厂路试谍照曝光，消息称新车产线已调试完成

IT之家 7 月 10 日消息，据易车网消息，目前特斯拉上海超级工厂的新款 Model 3 生产车间产线调试已经基本完成，进入最后完善的收尾阶段。

另据消息人士透露，每周末都能在工厂路面上看到新款 Model 3 的测试样车。现场拍摄的图片显示，新车前后仍然覆盖伪装，且尺寸相比现款车型有所增加。

▲ 图源易车

IT之家此前报道，新款 Model 3代号为“高地计划”（Project Highland），可能会增加一些新功能，而最新的传闻显示，新车可能会从其老大哥 Model S 和 Model X 那里继承一些功能。

推特用户 Kelvin Yang（@KelvinYang7）最先声称新车将配备通风座椅，他曾经准确地透露过特斯拉中国的一些信息。之后特斯拉中国爱好者 Jay in Shanghai 也分享了一段视频，展示了据信是 Model 3 的通风座椅。从视频中可以看到，座椅的整体设计没有太大变化，但可以清楚地看到座椅底部和靠背上的小孔，允许气流通过，座椅底部还有马达。

Yang 还表示，新款 Model 3 还将配备氛围灯和升级版音响系统。氛围灯是很多车主期待的功能，有些人甚至自己安装了市场上的第三方套件。这也是很多高端车型标配的功能，不过不同人对它的喜好也不同。至于音响系统会有什么升级，目前还没有具体的消息，但有可能是增加了第二个低音炮。

根据最近公开曝光的“高地计划”Model 3，新车外观上将会出现一些变化，包括新款前后大灯、前后保险杠。内饰方面，也看到了新款方向盘和取消换挡杆的迹象。

除了外观上的改变，新款 Model 3 还将搭载最新的硬件 4.0（HW4）系统，包括升级后的摄像头。HW4 系统已经应用在了 Model S、X 和 Y 上，可以提供更高的自动驾驶性能和安全性。

该车于去年秋天首次曝光，但目前新车发布时间仍然未知。值得一提的是，昨天（7 月 9 日）是第一辆量产 Model 3 正式下线的 6 周年纪念日。

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