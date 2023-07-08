中汽协：车企签承诺书涉“价格”表述有违《反垄断法》精神，现已删除

IT之家 7 月 8 日消息，7 月 8 日，中国汽车工业协会发表声明。声明中表示：

协会认识到，承诺书中 “不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当，有违《反垄断法》精神，引发了广泛关注。 现发布声明：将上述条款从承诺书中删除。

▲ 图源中汽协

IT之家此前报道，7 月 6 日，为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会以及 16 家主流车企联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

参与的厂家包括：一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉。

当前版本的《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》全文如下：

为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，特作出如下承诺：

一、坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序。

二、注重营销宣传方式方法，不夸大宣传、不虚假宣传，不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传。

三、发扬质量为先、品质为本的工匠精神，以高质量产品，高品质服务，满足人民对美好生活的需求

四、弘扬社会主义核心价值观念，积极履行社会责任，在稳增长强信心防风险等方面积极担当，勇挑重担，携手为国民经济增长作出重要贡献。

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