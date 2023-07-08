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中汽协：车企签承诺书涉“价格”表述有违《反垄断法》精神，现已删除

2023/7/8 13:47:19 来源：IT之家 作者：清源（实习） 责编：问舟
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IT之家 7 月 8 日消息，7 月 8 日，中国汽车工业协会发表声明。声明中表示

协会认识到，承诺书中 “不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”涉及“价格”表述，表意不当，有违《反垄断法》精神，引发了广泛关注。

现发布声明：将上述条款从承诺书中删除。

图片 1

▲ 图源中汽协

IT之家此前报道，7 月 6 日，为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，在有关部门见证下，中国汽车工业协会以及 16 家主流车企联合签署了《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》。

参与的厂家包括：一汽、东风、上汽、长安、北汽、广汽、中国重汽、奇瑞、江淮、吉利、长城、比亚迪、蔚来、理想、小鹏、特斯拉

当前版本的《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》全文如下

为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，特作出如下承诺：

  • 一、坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序。

  • 二、注重营销宣传方式方法，不夸大宣传、不虚假宣传，不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传。

  • 三、发扬质量为先、品质为本的工匠精神，以高质量产品，高品质服务，满足人民对美好生活的需求

  • 四、弘扬社会主义核心价值观念，积极履行社会责任，在稳增长强信心防风险等方面积极担当，勇挑重担，携手为国民经济增长作出重要贡献。

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关键词：中汽协特斯拉比亚迪中国汽车工业协会汽车行业维护公平市场秩序承诺书

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