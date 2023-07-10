Databricks 发布大数据分析平台 Spark 用 AI 模型 SDK：一键生成 SQL 及 FySpark 语言图表代码

IT之家 7 月 10 日消息，Databricks 日前发布大数据分析平台 Spark 所用的 AI 模型 SDK，开发者写代码时，可用英文下指令，编译器就会将英文指令转换为 PySpark 或 SQL 语言代码，以提升开发者效率。

▲ 图源 Databricks 网站

据悉，Spark 是一款开源大数据分析工具，每年超过 10 亿次下载、在全球 208 个国家和地区使用。

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Databricks 表示，微软的 AI 代码助手 GitHubCopilot 固然强大，但使用门槛也相当高，Databricks 的 SDK 相对更具普适性，更易于上手。

Databricks 声称，他们发现大型语言模型非常了解 Spark，Spark 社区在过去 10 年贡献大量的开放、高质量文本以供 AI 学习发展。Databricks 团队也正是凭借 Spark 社区提供的一系列学习数据进行训练，用 LLM 开发一套英文版 SDK。开发者利用这套 SDK，即可直接用英文下指令，并得到相对应结果，提升开发效率。

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IT之家发现，Databricks 同时声称，当下这款英文版 SDK 还在早期开发阶段，他们欢迎更多使用者加入使用，来提升这款 SDK。

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