iOS 版微信 8.0.40 内测版多了个“小嘴巴”：支持公众号文章“朗读”和“稍后听”

IT之家 7 月 10 日消息，近日 iOS 版微信迎来 8.0.40 内测版更新，官方更新日志一如既往地显示“解决了一些已知问题”，不过有网友体验后发现了新功能。

有网友发现，更新后微信公众号推文页面会出现一个“小嘴巴”，点击后就会弹出一个播放小窗，开始自动朗读页面。这似乎是微信公众号新推出的“朗读”功能，点击推文页面右上角的三个点，可以看到页面下方弹出的菜单栏中有“朗读”和“稍后听”两个按键。

点击“朗读”便可以跳转到播放页面，在页面上可以实现调节播放进度、设置倍速、转发、返回推文页面、打开播放列表等操作。如果现在不方便听文章，可以先将推文加入到“稍后听”列表。从微信主页下拉，在最上方会出现“音乐和音频”菜单栏，点击“音频”，就能看到之前被标记为“稍后听”的文章。

据悉，目前“朗读”和“稍后听”功能还在灰度测试中，只有部分小伙伴能够使用。

除了内测版更新之外，微信近期还通过热更新上线了一个新变化，是对转账页面的细节调整。现在，微信为「向好友转账」页面的昵称下方加入了微信号的显示。

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