首页
IT圈
辣品
设置
  • 日夜间
    白天
  • 主题色
首页 > 软件之家>软件快报

iOS 版微信 8.0.40 内测版多了个“小嘴巴”：支持公众号文章“朗读”和“稍后听”

2023/7/10 17:03:43 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
评论：
感谢IT之家网友 西窗旧事 的线索投递！

IT之家 7 月 10 日消息，近日 iOS 版微信迎来 8.0.40 内测版更新，官方更新日志一如既往地显示“解决了一些已知问题”，不过有网友体验后发现了新功能。

有网友发现，更新后微信公众号推文页面会出现一个“小嘴巴”，点击后就会弹出一个播放小窗，开始自动朗读页面。这似乎是微信公众号新推出的“朗读”功能，点击推文页面右上角的三个点，可以看到页面下方弹出的菜单栏中有“朗读”和“稍后听”两个按键。

点击“朗读”便可以跳转到播放页面，在页面上可以实现调节播放进度、设置倍速、转发、返回推文页面、打开播放列表等操作。如果现在不方便听文章，可以先将推文加入到“稍后听”列表。从微信主页下拉，在最上方会出现“音乐和音频”菜单栏，点击“音频”，就能看到之前被标记为“稍后听”的文章。

据悉，目前“朗读”和“稍后听”功能还在灰度测试中，只有部分小伙伴能够使用。

除了内测版更新之外，微信近期还通过热更新上线了一个新变化，是对转账页面的细节调整。现在，微信为「向好友转账」页面的昵称下方加入了微信号的显示。

大家在IT之家微信号回复“微信”两字，即可获取当前最新官方内部版微信下载。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。

下载IT之家APP，签到赚金币兑豪礼

相关文章

关键词：微信

软媒旗下网站： IT之家 辣品 - 超值导购，优惠券 最会买 - 返利返现优惠券 iPhone之家 Win7之家 Win10之家 Win11之家

软媒旗下软件： 魔方 云日历 酷点桌面 Win7优化大师 Win10优化大师 软媒手机APP应用