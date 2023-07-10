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16GB 版 2249 元：红米 K60 手机京东六期免息发车

2023/7/10 17:05:37 来源：IT之家 作者：一乖 责编：一乖
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小米 Redmi K60 搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 移动平台，12G+256G 版官方发售价为 2999 元。

今日京东自营直降至 2199 元 + 6 期免息：

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此款配备 LPDDR5 内存、UFS 3.1 闪存，采用 6.67 英寸 3200×1440 华星光电 C6 OLED 柔性直屏，类钻排列，120Hz 刷新率，480Hz 触控采样率，12bit 色深，DeltaE ≈ 0.3，JNCD ≈ 0.25，支持 16000 级调光，前后双光感，峰值亮度 1400nit，支持 1920Hz 高频 PWM 调光。

影像方面，该机前置采用了 16MP 的豪威 OV16A1Q，后置 64MP 主摄（OV64B40，OIS）+8MP 超广角（OV08D10）+2MP 微距（OV02B10）三摄，内置 7 种胶片效果相机。

其他方面，该机内置 5500mAh 电池，支持 67W 快充，50 分钟充电 100%，还有 30W 无线快充；玻璃版厚 8.59mm，重 204g、素皮版厚 8.79mm，重 199g，支持 NFC、红外遥控、蓝牙 5.3、X 轴线性马达、立体声双扬声器，通过双 Hi-Res 认证。

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