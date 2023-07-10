墨西哥一州长透露特斯拉已完成经济型电动车设计，暂定名 Model 2

IT之家 7 月 10 日消息，据外媒 notebookcheck 报道，墨西哥新莱昂州州长萨缪尔（Samuel Alejandro García Sepúlveda）最近表示，特斯拉已经完成下一代“面向大众市场”的经济型电动车设计，该车暂定名为 Model 2，将成为全球“最好”也是“最经济”的电动汽车。

▲ 图源特斯拉

就是现在，设计已经完成了，他们（指特斯拉）现在正在完成生产线、软件以及工厂开工等环节，就是必须准备的一切前期工作。

据该名州长透露，特斯拉不久前宣布在墨西哥新建超级工厂的环境、能源、水资源等所有方面都已检查完毕、通过许可，将会“随时破土动工”。

特斯拉位于墨西哥的超级工厂原定于明年竣工，但由于当地工会的一些规定和中国供应链的转移，特斯拉可能无法在墨西哥复制上海超级工厂的建设速度。最新的消息透露，该厂竣工日期可能会推迟到 2025 年。

IT之家此前报道，在 2023 特斯拉股东大会上，特斯拉 CEO 埃隆・马斯克公布了下一代平台车型的侧影图，似乎就是之前传闻中的那款“Model 2 / Model Q / 2.5 万美元车型”。

马斯克表示，特斯拉正在研发两款全新车型，两款全新车型无论在设计还是制造技术方面都将远超行业中任何产品，同时也是将特斯拉带入下一个阶段的大杀器，预计两款全新车型年产能将超过 500 万辆。

他还透露，两款车将率先在特斯拉墨西哥超级工厂实现量产，顺利量产后将引入到特斯拉全球的其他工厂当中。值得一提的是，特斯拉此前曾谈到会在中国上海超级工厂生产更便宜的车型并将其出口到全球市场。

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