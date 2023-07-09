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比三星晚 1 年，消息称 LG Display 2026 年量产第八代 OLED 面板

2023/7/9 9:20:50 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 9 日消息，根据韩媒 The Elec 报道，LG Display 启动第 8 代 OLED 面板量产的时间要比 Samsung Display 晚 1 年时间。

图源：LG Display

本周三在韩国首尔举办的研讨会上，分析公司 UBI Research 首席执行官 Choong Hoon Yi 表示 LG Display 会在 2026 年供应第 8 代 OLED 面板，依然赢得了苹果的面板订单。

Yi 表示 Samsung Display 是当前唯一一家已经在第 8 代 OLED 生产上投入资金的显示面板制造商；LG Display 和京东方尚未跟进。

Yi 表示 LG Display 主要原因是现有 LCD 生产线转向 OLED 生产线遇到障碍，导致推迟第 8 代 OLED 上线时间。

IT之家此前报道，Samsung Display 于今年 4 月表示，预估 2-3 年后开始量产第 8 代 OLED 面板，预估最迟要等到 2025 年。

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关键词：LG

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