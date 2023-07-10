乘联会秘书长：车企签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价

IT之家 7 月 10 日消息，日前中国汽车工业协会组织 16 家主流车企签署维护公平竞争市场秩序承诺书，引起了业界极大关注。但是两天后，中汽协就在官方渠道发布声明，称此前这份承诺书涉及价格表述表意不当，将上述条款从承诺书中删除，并敦促 16 家及其它汽车生产会员企业，严格遵守《反垄断法》及相关行规、法规及相关行政法规、指南、规章，自主定价、公平竞争，共同为产业规范健康创新发展贡献力量。

据澎湃新闻报道，乘联会秘书长崔东树点评《汽车行业维护公平市场秩序承诺书》称，签订承诺书并不是搞价格垄断、不允许企业降价，不应对此有过度解读，“要建立全国统一大市场，不能搞恶性的价格竞争，尤其是不能搞一些像‘政企联动’的价格竞争，不能让其他力量参与到企业的竞争里来，干扰全国市场。”

IT之家此前报道，7 月 8 日，中国汽车工业协会发表声明称，7 月 6 日，该协会组织 16 家汽车生产企业共同发布承诺书，旨在按照《反垄断法》第 14 条“行业协会应当加强行业自律，引导本行业的经营者依法竞争、合规经营，维护市场竞争秩序”的规定，履行行业协会维护市场公平竞争的业务。协会认识到，承诺书中“不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序”，涉及“价格”表述，表意不当，有违《反垄断法》精神，引发了广泛关注。

《承诺书》原内容如下:

为维护良好的汽车市场秩序，共同营造良好消费环境，积极稳定和促进汽车消费，特作出如下承诺:

一、坚持遵守行规行约，规范市场营销活动，维护公平竞争秩序，不以非正常价格扰乱市场公平竞争秩序。

二、注重营销宣传方式方法，不夸大宣传、不虚假宣传，不为吸引眼球、增加获客而对消费者进行误导性宣传。

三、发扬质量为先、品质为本的工匠精神，以高质量产品，高品质服务，满足人民对美好生活的需求。

四、弘扬社会主义核心价值观念，积极履行社会责任，在稳增长强信心防风险等方面积极担当，勇挑重担。

携手为国民经济增长作出重要贡献。

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