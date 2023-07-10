Win11 可运行更多安卓 App：亚马逊应用商店已登陆 31 个国家和地区

IT之家 7 月 10 日消息，亚马逊应用商店已经全面上线 Windows 11 平台，让用户可以在电脑上运行安卓应用。此前，亚马逊应用商店只在美国地区提供服务，现在已经扩展到全球 31 个国家和地区，并且向更多开发者开放了应用发布渠道。

亚马逊应用商店利用了 Windows 11 的安卓子系统（WSA），将一些热门的移动应用带到了 Windows 11。用户可以下载和安装各种安卓应用，开发者无需为这些应用创建单独的桌面客户端。

微软认为，这一举措将有助于通过亚马逊应用商店为 Windows 11 带来更多的安卓应用和游戏，这也有望缓解微软商店或平台的“应用缺失”问题。

IT之家注意到，微软近日还对 Windows 11 的安卓子系统进行了重大更新，增加了多项新功能。2023 年 7 月的预览更新将 WSA 升级到了 2306.40000.1.0 版本，目前已经向参加预览计划的用户开放。

在性能方面，微软称 WSA 现在启用了“部分运行模式”，会让其在资源有限的设备上运行得更快，比如只有 16GB 或 8GB 内存的设备。更新中最重要的变化之一是与摄像头兼容性相关，这使得安卓应用能够更好地访问摄像头硬件。

微软还启用了改进的全屏模式，可以通过按 F11 键激活，现在显示一个悬浮任务栏，并改善了鼠标和触摸体验，让用户在 Windows 上使用安卓应用时有更沉浸式和互动式的体验。

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