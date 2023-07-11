开发者找到新方法：在 Xbox 常规零售模式下安装运行模拟器

IT之家 7 月 11 日消息，微软于今年 4 月，在 Xbox Series S|X 游戏主机上开始打击各种模拟器，不过开发者近日找到了一种新的方法，可以绕过微软的官方商店政策规定，安装运行模拟器。

根据国外科技媒体 Ars Technica 报道，开发者启动推出了 Patreon 页面--UWeaPons Store，玩家每月只需要支付 2 美元（IT之家备注：当前约 14 元人民币）费用，就可以安装 Dolphin（GameCube / Wii）、XBSX2.0（PlayStation 2）、Xenia（Xbox 360）和 RetroArch（多个旧游戏机）等模拟器。

一位自称是 SirMangler 的开发者创建了该 Xbox 模拟器集合，他带领团队从头开始创建了一个新软件包，并剥离了尽可能多的可识别元素，从而允许玩家下载安装这些模拟器。

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