修复 60 处错误，Linux Mint 团队正测试 21.2 正式版 ISO 镜像

IT之家 7 月 11 日消息，Linux Mint 社区网站显示，团队正在测试 Linux Mint 21.2 的 ISO 镜像，并和此前相同，正制作 Cinnamon，MATE 和 Xfce 三个不同风味版本。

团队于 2 周前发布了公测版本，于 7 月 1 日表示已收集了超过 60 个是错误报告，并及时修复了诸多用户反馈的问题。

IT之家注：Linux Mint 21.2 代号 “Victoria” ，基于 Canonical 长期支持的 Ubuntu 22.04 LTS（Jammy Jellyfish）操作系统，采用 Linux Kernel 5.15 LTS。

Linux Mint 21.2 Beta 共有 Cinnamon 5.8，Xfce 4.18 和 MATE 1.26 三种桌面环境，主打版本依然为 Cinnamon 5.8。

本次版本更新优化了触控板和触控屏手势，为 GTK4 / libadwaita 应用程序引入全局深色模式，改善了对 Flatpak 应用的兼容性，支持各种新的主题色，加速了 Nemo 文件管理器等等。

Linux Mint 21.2 版本还大幅改进了登录管理器，配备了更好的键盘导航，支持 Wayland 会话，支持 LXQt / Pademelon 徽章，板载屏幕键盘的可配置布局，可滚动的会话列表等等。

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