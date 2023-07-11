Amazfit 跃我 T-Rex 2 智能手表推送更新，新增尾波冲浪项目

IT之家 7 月 11 日消息，Amazfit 跃我 T-Rex 2 智能手表推送更新，新增尾波冲浪，支持踏频计。

新增：

冲浪 ：支持统计冲浪次数、冲浪距离等全新数据项；

风筝冲浪 ：支持统计最高滑翔高度、滑翔次数等全新数据项；

新增尾波冲浪运动项目 ，支持统计运动距离、最快速度等数据项；

支持 Zepp 运动教练： 可定制专属的运动训练和指导（开启路径：Zepp App > 首页 > Zepp 运动教练卡片 > 定制计划）；

支持外设传感器-踏频计 ：可在骑行运动中连接使用（开启路径：系统设置 > 运动外设 > 添加外设 > 连接踏频器；开启户外骑行 / 室内骑行 > 设置 > 更多 > 数据项编辑 > 添加踏频类数据）；

泳池游泳 ：支持温度数据项（添加数据项路径：泳池游泳 > 设置 > 更多 > 数据项编辑 > 温度类）；

支持温度数据项的运动，在 App 端运动记录可查看温度变化曲线（需升级 App 至 7.9.0 版本及以上）。

优化：

户外跑 ：App 端运动记录公里详情下对半程马拉松、全程马拉松计时的统计优化（需升级 App 至 7.9.0 版本及以上）；

部分场景下， 平均步频计算异常的修复 ；

部分场景下，密码解锁异常的修复。

IT之家附配置信息：

Amazfit 跃我 T-Rex 2 目前在京东平台售价 1449 元，拥有午夜黑、星耀黑、丛林绿、大地黄 4 款配色，搭载 1.39 英寸 AMOLED 炫彩显示屏。

表身表圈采用耐划伤金属喷涂工艺，表身侧面采用全新的防泥沙护桥设计，还拥有经过喷砂、蚀刻工艺处理的 4 枚不锈钢金属大按键；表带部分采用抗菌硅胶材质。

这款手表配备 500mAh 电池，可实现 24 天续航，支持 100 米的防水性能等级；支持北斗、GPS、GLONASS、Galileo、QZSS 全球五大卫星定位系统，新增了 L5 频段，能够减小电离层和地面多径误差，改善外界环境对手表定位的干扰。

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