司法部、国家网信办研究审议《未成年人网络保护条例（草案）》

IT之家 7 月 11 日消息，据央视新闻报道，近日，司法部、国家网信办专题研究审议《未成年人网络保护条例（草案）》，进一步修改完善后，将加快推动条例立法进程。

报道称，草案对加强未成年人网络素养促进、网络信息内容规范、未成年人个人信息网络保护、未成年人网络沉迷防治等方面作出规定，还对有关违法行为规定了相应的法律责任。草案聚焦未成年人网络保护工作面临的突出问题，总结近年来未成年人网络保护工作的实践经验，将成熟做法上升为法规制度，健全网络综合治理体系。

IT之家注意到，制定《未成年人网络保护条例》已列入国务院 2023 年度立法工作计划，预计会在不久后出台。

国家互联网信息办公室副主任牛一兵于 6 月 29 日举行的新闻发布会上表示，“我们已经研究起草了《移动互联网未成年人模式建设指南》，正在征求有关方面意见，将适时向社会公开。”

牛一兵介绍称，今年将坚持问题导向，深入研究分析当前网上涉未成年人突出问题，广泛听取社会各界特别是广大网民、专家学者等意见建议，总结、提炼各地各方面未成年人网络保护工作经验和成效，下一步将着重从法制建设、专项行动、日常管理、模式建设等方面进一步提升未成年人网络保护工作水平。

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