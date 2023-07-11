消息称小米骁龙 8 Gen 3 新机尺寸变化不大，预计为小米 14

IT之家 7 月 11 日消息，进入今年下半年之后，安卓各家迭代新机有了更多消息流出。

据数码博主 @数码闲聊站 今日爆料，小米骁龙 8 Gen 3 新机“中杯”目测尺寸变化不大，镜头排列也是和去年一样，为 3 颗圆形直立镜头 + 方形 Deco。而“超大杯”目前还是中置四摄 Deco，有计划做亮面版本。

在数码行业，通常将标准版机型称为“中杯”，Pro 版机型称为“大杯”，Ultra 或Pro+机型称为“超大杯”。根据该博主的描述以及发文习惯，预计爆料机型分别为小米 14 和小米 14 Ultra。作为参考，小米 13 机身尺寸为 152.8mm*71.5mm*7.98mm，屏幕尺寸为 6.36 英寸。

▲ 小米 13

据IT之家此前报道，2023 年高通骁龙峰会将于 10 月 24 日至 26 日举行，预计将发布全新的骁龙 8 Gen 3 芯片。该芯片基于台积电 N4P 工艺制造，采用了 1+5+2 的架构设计，其中包括 1 颗 Cortex X4 超大核、5 颗 Cortex A720 大核和 2 颗 Cortex A520 小核。

小米旗舰新品发布会将在骁龙峰会之后举行，也就是说留给小米新机的调整时间还很长，目前曝光的消息也仅供大家参考。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。