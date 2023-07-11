《博德之门 3》游戏开发商：不担心和《星空》竞争

IT之家 7 月 11 日消息，Larian Studios 的《博德之门 3》（Baldur's Gate 3）和 Bethesda Game Studios 的《星空》（Starfield）两款游戏发布时间相隔 1 个月时间。

两款游戏虽然内容不同，但会争夺 RPG 玩家的注意力。《博德之门 3》的首席编剧 Adam Smith 在接受采访时表示，两款游戏事件的密度和系统的复杂性存在较大差异，两者针对的玩家群体也不相同，并不担心两款游戏的竞争。

IT之家翻译 Smith 的部分采访内容如下：

《博德之门 3》游戏交织各种内容，甚至可以在不触及主线剧情的情况下畅玩 6 小时，而这是我们的特点。 我们没有 1000 颗行星供玩家探索，我们创建了 1 个城市，并融入了很多的内容。

IT之家此前报道，官方此前表示将于 8 月 31 日发布 PC 版本和索尼 PlayStation 5 版本，现在调整之后将于 8 月 3 日提前发布 PC 版本，9 月 6 日发布 PS5 版本。

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