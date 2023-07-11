分析机构 TMV：微软跌出英国软件和 IT 服务前三名

IT之家 7 月 11 日消息，老牌分析机构 TMV（TechMarketView）在最新发布的数据分析报告中指出，亚马逊 AWS 跃居英国软件和 IT 服务行业之首，而微软已跌出英国软件和 IT 服务前三名，排行第四。

▲ 图源 TechMarketView

IT之家从数据中发现，英国本地市场在 12 个月内增长了 12.2%，达到 677 亿英镑（约 6280.61 亿人民币），实现了十多年来最快的增速。

亚马逊 AWS 在英国的收入同比增长 30.1%，达到 37.8 亿英镑（当前约 350.78 亿元人民币）；

紧随其后的是埃森哲（信息咨询公司），增长 30%，达到 36.23 亿英镑（当前约 336.21 亿元人民币）；

TCS（信息咨询公司）增长 16.6%，达到 34.91 亿英镑（当前约 323.96 亿元人民币），位居第三；

微软则排名第四，报告增长 17.5%，达到 33.82 亿英镑（当前约 313.85 亿元人民币）。

TechMarketView 在此前谈到亚马逊 AWS 时表示，“他们在增长和规模方面确实拉开了距离”。亚马逊 AWS 在基础设施服务领域是明显的行业领导者，它在这方面与微软的 Azure 目前正在进行激烈的竞争。

该分析机构同时预计 2023 年软件和技术服务增长将同比下降 6.9%，预测到 2026 年年复合增长率为 5.8%。并表示，这一分析反映了英国“持续的生产力危机”，将继续推动客户在当地的科技投资。

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