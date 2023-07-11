华为 MatePad 平板新品定档 7 月 20 日发布，搭载护眼柔光屏

IT之家 7 月 11 日消息，华为官方商城显示，华为 MatePad 平板电脑新品将于 7 月 20 日 19:00 直播发布，海报中透露了新平板的外观。

从图中可以看到，华为 MatePad 新品拥有三款配色，正面预计采用四边等宽设计，后置单摄。

IT之家查询发现，有一款华为平板已经在 6 月 29 日获得了德国莱茵 TUV 无反射认证，代号为 BTK-W00，预计就是这款。上一款获得此认证的平板产品是华为 MatePad 11 英寸 2023 款柔光版。

今年三月份，华为发布了全新的 MatePad 11 英寸 2023 款柔光版，这款产品最大的优势，其带来了“柔光版”。

具体来看，华为 MatePad 11 英寸 2023 款柔光版行业首发了纸感柔光屏，不同于玻璃屏幕的“光面”结构，“纸感柔光屏”在硬件上采用 AG 防眩纳米蚀刻技术，在镜面玻璃表面形成数以亿计的精细纹理结构，将强烈的镜面反射转化为柔和漫反射，号称“更适合长时间书写阅读的场景”。

▲ 华为 MatePad 11 英寸柔光版

此外，当手写笔划过屏幕上这些晶体机构时，会产生摩擦和微小振动，从而产生一种“接近真实的纸上写字感觉”。

按照惯例，华为这款即将发布的柔光屏平板新品，预计也将搭载上述技术，同时也获得了 SGS 低视觉疲劳金标认证、德国莱茵 TUV 无反射认证等，大家可以期待一下。

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