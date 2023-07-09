谷歌 Stadia 首款独占游戏《GYLT》全平台发布，Steam 售价 98 元

IT之家 7 月 9 日消息，由 Tequila Works 出品的恐怖游戏《GYLT》现已登陆 PS5/4、Xbox Series S / X、Xbox One 和 PC 平台，Steam 国区售价 98 元，感兴趣的小伙伴点此购买。
IT之家此前报道，《GYLT》是 Google Stadia 云游戏服务的首款独占游戏，在谷歌关闭 Stadia 之后，Tequila Works 表示将继续扩展该游戏。
从游戏玩法与画风上看，《GYLT》类似《你好邻居》与《小小梦魇》，游戏融合了解密、潜行以及动作等元素，故事背景则设定在了缅因州的一处虚构的陈旧采矿小镇。
游戏简介：
置身于一个诡异凄凉的世界，《GYLT》将讲述一个现实与幻想交缠融合的怪诞故事，在蒙昧不清的超现实之地，你心中的噩梦将化为现实。躲避或直面可怕扭曲的怪物，设法穿越危机四伏的恐怖世界。
被恶霸们欺负追赶的萨莉在阴差阳错下被拉进了一个面目全非的扭曲小镇，内心中的恐惧与不愿想起的回忆将以可怕的形象再一次栩栩如生地在她眼前重现。
主要特征
努力理解周遭的世界，调查艾米丽失踪背后的真相。
你可以设法神不知鬼不觉地躲开怪物们的追捕，或者也可以运筹帷幄，利用声音或是视觉上的诱饵吸引它们的注意并创造机会。
就像在应对自身恐惧时那样，决定直面怪物还是迂回逃避，
由 Cris Velasco 演绎的精美配乐。
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