EA 发布 FPS 游戏《不朽者传奇》全新实机试玩预告，Steam 售价 248 元

IT之家 7 月 9 日消息，EA 发布了魔法 FPS 游戏《不朽者传奇》全新实机试玩预告，并透露了部分游戏内容。

《不朽者传奇》拥有 3 个技能树、25 种法术、超 80 种天赋技能，可在铁匠处付费洗点（重新分配天赋技能点数），铁匠会出售超过 100 种道具。游戏拥有 12 个生物群落、3 个大本营，还有一个独特的区域，虚空将会不断吞噬土地。

该游戏将于 8 月 22 日登陆 PS5、XSX|S、PC 平台，游玩总时长约为 20-25 小时，Steam 平台标准版售价 248 元，豪华版售价 298 元。

IT之家附豪华版内容：

纯净弧光 —— 一个独特的蓝色魔印，可以加强贾克的蓝色攻击法术和破盾狂怒魔法

三魔驭使之怒 —— 可装备贾克的红色、绿色或蓝色符文，并提升暴击伤害

不朽者指环 —— 提升对所有三色魔法的破碎效果

拉沙恩指环 —— 提升所有三色魔法的伤害

阿瑞斯特亚指环 —— 提升所有三色魔法的狂怒伤害

巨人魔造兵护腕 —— 提升护甲和治疗水晶恢复率

天空岛护手 —— 提升护甲和护盾值，同时缩短闪避的冷却时间

德雷斯尼尔透镜 —— 增加魔法破坏伤害并提升红色魔法的整体威力

卢西恩之链 —— 缩短拴移控制魔法的冷却时间并提升蓝色魔法的整体威力

无面帝之瓶 —— 延长凝滞控制魔法的持续时间，并提升绿色魔法的整体威力

《不朽者传奇》设定在一个被魔法吞噬、充满冲突、濒临遗忘的原创奇幻宇宙。在 Aveum 宇宙中，那些能够挥舞魔法的人，使用圣痕来集中他们体内的力量，使其在战斗中更加有效和致命。圣痕是《不朽者》瞬间的魔法射击动作和令人血脉贲张的、电影化的战役体验中不可或缺的一部分。

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