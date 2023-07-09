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EA 发布 FPS 游戏《不朽者传奇》全新实机试玩预告，Steam 售价 248 元

2023/7/9 12:53:32 来源：IT之家 作者：泽泷（实习） 责编：泽泷
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IT之家 7 月 9 日消息，EA 发布了魔法 FPS 游戏《不朽者传奇》全新实机试玩预告，并透露了部分游戏内容。

《不朽者传奇》拥有 3 个技能树、25 种法术、超 80 种天赋技能，可在铁匠处付费洗点（重新分配天赋技能点数），铁匠会出售超过 100 种道具。游戏拥有 12 个生物群落、3 个大本营，还有一个独特的区域，虚空将会不断吞噬土地。

该游戏将于 8 月 22 日登陆 PS5、XSX|S、PC 平台，游玩总时长约为 20-25 小时，Steam 平台标准版售价 248 元，豪华版售价 298 元

IT之家附豪华版内容：

  • 纯净弧光 —— 一个独特的蓝色魔印，可以加强贾克的蓝色攻击法术和破盾狂怒魔法

  • 三魔驭使之怒 —— 可装备贾克的红色、绿色或蓝色符文，并提升暴击伤害

  • 不朽者指环 —— 提升对所有三色魔法的破碎效果

  • 拉沙恩指环 —— 提升所有三色魔法的伤害

  • 阿瑞斯特亚指环 —— 提升所有三色魔法的狂怒伤害

  • 巨人魔造兵护腕 —— 提升护甲和治疗水晶恢复率

  • 天空岛护手 —— 提升护甲和护盾值，同时缩短闪避的冷却时间

  • 德雷斯尼尔透镜 —— 增加魔法破坏伤害并提升红色魔法的整体威力

  • 卢西恩之链 —— 缩短拴移控制魔法的冷却时间并提升蓝色魔法的整体威力

  • 无面帝之瓶 —— 延长凝滞控制魔法的持续时间，并提升绿色魔法的整体威力

《不朽者传奇》设定在一个被魔法吞噬、充满冲突、濒临遗忘的原创奇幻宇宙。在 Aveum 宇宙中，那些能够挥舞魔法的人，使用圣痕来集中他们体内的力量，使其在战斗中更加有效和致命。圣痕是《不朽者》瞬间的魔法射击动作和令人血脉贲张的、电影化的战役体验中不可或缺的一部分。

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关键词：不朽者传奇EAsteam

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