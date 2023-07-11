“苏南 vs 苏北”用 AI 一键分出胜负，娱乐性比较工具 EitherChoice 上线

IT之家 7 月 11 日消息，一款名为 EitherChoice 的娱乐性 AI 比较工具日前悄然上线，该工具顾名思义，用户只需要输入两个名词，即可进行一番胜负比较。

官方表示，“Either choice AI 是一种智能决策工具，提供准确可靠的决策辅助，能够快速比较两个选项并提供深入见解，帮助用户轻松做出明智的决策。但同时也存在一定不足之处，该工具可能只提供简单的选择列表，而缺乏对选项背后深入分析和见解的支持。这意味着用户可能无法得到全面的决策辅助。”

▲ 图源 EitherChoice

IT之家经使用得知，该工具可以使用任何语言输入，生成的胜负结果完全随机，即“判定甲方胜利，因此罗列甲方胜利的理由与乙方不足的理由”，而非出于客观判断最终生成一个固定、严谨的结果。

▲ 图源 EitherChoice

▲ 图源 EitherChoice

此外，所生成的理由中也存在常见的“AI 幻觉”情况，即生成的理由“并不准确”。

例如询问该 AI 工具“苏南与苏北哪个更好”，在“苏北胜出”情况下，AI 表示“苏南经济不发达”。而在“苏南胜出”情况下，AI 表示“苏北经济不发达”，因此表明该工具仅供娱乐使用，参考性上相对不足。

▲ 图源 EitherChoice

该 AI 工具同时提供了“联网”选项，在联网下，该工具可以调用即时信息进行比较，例如天气信息，球赛比分等内容，但比较结果也完全随机，有兴趣的小伙伴们可以访问该工具进行尝试。

▲ 图源 EitherChoice

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