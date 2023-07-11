「目前最好的文生视频 AI」来了，做广告、电影都不在话下，网友：很丝滑

家人们，最近又一个文生视频 AI 火了。

话不多说，直接上效果！

若不说是 AI 生成的，或许很多朋友都会误以为是《小黄人》又出预告片了吧~

而且这一次，文生视频不再是短短的几秒钟，是直接可以出广告片的那种了。

例如一段有关 Pizza 的广告是这样的：

画面充斥着警笛、救护等素，结果主人公却是个 Pizza，这脑洞也是够可以的了。

在各种华丽转场之后，最后再来一段广告语 ending：

这便是来自 Pika Labs 的 AI 产品。

网友们在欣赏完这些个 AI 生成的视频之后，不禁感慨道：

它绝对是我见过（文生视频 AI 里）最好的。 尤其是在时间一致性方面，非常的丝滑。

也可以直接拍电影片段

既然转场丝滑、生成时间又快，AIGC 发烧友们定然不会放过体验的机会。

这不，一位奶爸就用它做了一段 50 秒的梦幻动画：

有多快？

这位奶爸直接表示：1 小时！

而随着 AIGC 各种产品的不断涌现，也有网友尝试着将 Pika Labs 的 AI，和 Midjourney 以及 ChatGPT 搞个“搭配食用”。

不难看出，从生成效果上来看确实还是不错的。

那么接下来，大家可能最关心一个问题便是：

怎么体验？

在 Pika Labs 的官网中，目前只设有“Join Beta”的测试入口：

在填写完一些关键信息之后，就可以静候官方给你的回复了。

当然，官方也给出了一些 demo，大家在拿到测试资格后，可以模仿给出的 promt 来玩耍了。

例如给出这样的一段 promt：

a cyborg standing on top of a skyscraper, overseeing the city, back view, cyberpunk vibe, 2077, Tokyo, intricate details, 4K.

那么我们便会得到下面的结果：

不过网友也温馨提醒了一句，目前尚不知 Pika Labs 背后是拿什么模型训练的，所以玩玩即可，不要滥用哦~

申请地址：

https://www.pika.art/

参考链接：

[1]https://twitter.com/pika_labs/with_replies

[2]https://twitter.com/WinterGardenAI/status/1677520756647903232

本文来自微信公众号：量子位 （ID：QbitAI），作者：金磊

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