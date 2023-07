「目前最好的文生视频 AI」来了，做广告、电影都不在话下，网友：很丝滑

家人们,最近又一个文生视频 AI 火了。

话不多说,直接上效果!

若不说是 AI 生成的,或许很多朋友都会误以为是《小黄人》又出预告片了吧~

而且这一次,文生视频不再是短短的几秒钟,是直接可以出广告片的那种了。

例如一段有关 Pizza 的广告是这样的:

画面充斥着警笛、救护等素,结果主人公却是个 Pizza,这脑洞也是够可以的了。

在各种华丽转场之后,最后再来一段广告语 ending:

这便是来自 Pika Labs 的 AI 产品。

网友们在欣赏完这些个 AI 生成的视频之后,不禁感慨道:

既然转场丝滑、生成时间又快,AIGC 发烧友们定然不会放过体验的机会。

这不,一位奶爸就用它做了一段 50 秒的梦幻动画:

有多快?

这位奶爸直接表示:1 小时!

而随着 AIGC 各种产品的不断涌现,也有网友尝试着将 Pika Labs 的 AI,和 Midjourney 以及 ChatGPT 搞个“搭配食用”。

不难看出,从生成效果上来看确实还是不错的。

那么接下来,大家可能最关心一个问题便是:

在 Pika Labs 的官网中,目前只设有“Join Beta”的测试入口:

在填写完一些关键信息之后,就可以静候官方给你的回复了。

当然,官方也给出了一些 demo,大家在拿到测试资格后,可以模仿给出的 promt 来玩耍了。

例如给出这样的一段 promt:

a cyborg standing on top of a skyscraper, overseeing the city, back view, cyberpunk vibe, 2077, Tokyo, intricate details, 4K.