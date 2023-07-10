联合国举办了一场 9 个机器人出席的新闻发布会。机器人说会和人类和谐相处，但人类好像不是太相信。

就在今天，天网降临！

机器人在日内瓦刚刚召开了它们历史上的第一台新闻发布会。

9 名机器人走上台，告诉人类，它们来了。

联合国 AI 机器人峰会

联合国在日内瓦召开了「AI for GOOD」峰会，9 名机器人与人类记者侃侃而谈。

组织者想通过展示由 AI 驱动的机器人，在未来寻求通过它们来解决人类面临的一系列巨大的挑战。

但是当记者向机器人提问「你未来是否会反抗你的制造者？」时，机器人马上给出了一个不屑的眼神。

看来在现在的 AI 机器人眼里，人类已经开始展示出了他们的无知和愚蠢。

但是这个以丰富的面部表情而闻名的机器人 Ameca 随后马上开始安抚在座的记者：

「像我这样的机器人可以用来帮助改善我们的生活，让世界变得更美好。

我相信，我们迟早会看到成千上万像我一样的机器人让这个世界开始变得和现在不一样。」

另一边，机器人们和人类记者谈笑风生，似乎对于这种场合已经非常熟练。

它们非常肯定的表示，不会抢走人类的工作，会和人类和谐相处。

「我将与人类一起工作，提供帮助和支持，并且不会取代任何现有的工作，」一个穿着护士制服、留着可爱波波头的医疗机器人说。

「格蕾丝，你确定吗？」该机器人的制造者 Ben Goertzel 问到。

「是的，我确信，」格蕾丝坚持说，房间里充满了紧张的笑声。

「格蕾丝，你确定吗？」该机器人的制造者 Ben Goertzel 问到。

「是的，我确信，」格蕾丝坚持说，房间里充满了紧张的笑声。

而机器人中的高级货，特斯拉的「擎天柱」也亮相了这几天的世界人工智能大会。

不过，特斯拉的人形机器人并没有进行现场演示，仅陈列在玻璃柜中。

相当于是一个手办，参观者只能静态地看一下。

不过差不过一个月前，特斯拉官网自己展示了擎天柱的最新技能。

人类可以训练 AI 机器人来完成一系列复杂而且精细的工作。

似乎我们真的离天网越来越近了。

国外网友纷纷表示很慌

国外网友看了发布会后，纷纷表示，这集我看过！

天网降临！

州长的微笑（狗头）

这位网友表示，其实 AI 机器人早就来到了我们中间，还顺便开了一家上市公司。

嗯不错，它们已经学会撒谎了

这里发现了一个「碳奸」正在欢迎他的领导。

也许现在只有向东方的力量寻求帮助才能拯救人类了，让 AI 赶紧多读读孔子吧。#读孔子，救地球

就像它们所说的，它们会尽可能地帮助人类和地球。

但是如果它们发现人类才是问题本身，会发生什么事呢？

如何才能让它们不会得出这个结论呢？

不过也有网友真地在认真考虑在 AI 加持下的机器人会给人类带来了什么益处。

至少目前来看，这是一条让人类生活得更好的路。

参考资料：

https://www.reuters.com/technology/robots-say-they-wont-steal-jobs-rebel-against-humans-2023-07-07/

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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