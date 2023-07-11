地表最强 Code Interpreter 与 Midjourney 联动，5 分做出大片

Code Interpreter 解禁后，可谓游戏规则的改变者。与 Midjourney 联动做大片，表情包生成，动嘴做表，各种潜能全被一众网友们挖掘出来了。

前段时间，GPT-4 变笨引爆舆论，有人甚至把 3 小时 25 条额度一口气用完，也没有解决代码问题。

然鹅，Code Interpreter（代码解释器）昨天正式解禁后，网友们纷纷觉得 ChatGPT 又行了！

即便是不写 / 运行代码，也要比 GPT-4 强太多。

把它叫做「插件」简直低估了，应该称作 GPT-4.5。

对于「代码解释器」全面上线，许多 Plus 用户像挖宝一样，展示自己发现的 ChatGPT 最新插件的潜能。

和 Midjourney 联动，5 分出大片

这不，「代码解释器」都开始和 Midjourney 联动了，大片的电影质感让人大受震撼。

网友称，自己用一张由 Midjourney 生成的高清图，让 ChatGPT 不到 5 分钟，就生成了如下的视频。

最初，他从网上收集了一些提示，但是对 ChatGPT 来说无效，由此让其解释错误。

然后，他询问了「代码解释器」是否可以从 Midjourney 图像中创建一个放大的视频。 它给了一个逐步解释的过程，以及详细的解决方案。

总而言之，你不需要知道如何创建视频或 Prompt 什么。「代码解释器」会向你提问，以澄清或帮助为你指定的行动创建想法。 再来看看其他人的尝试。

用上了 Midjourney 最新的 Panning 功能，能够将图像向左向右延伸多次，全景图如下：

再把它用 ChatGPT 变成视频：

网友 @huangyun_122 生成了表哥表姐深夜工作畅谈视频，并表示 ChatGPT 还是对画像及视觉处理，不专业。类似帧率，帧步长理解不到位，做出来依旧不够丝滑。

Prompt： https://chat.openai.com/share/3f0344bf-e51e-4221-ba50-4bdee79ef07e

Q 版的企鹅，太可爱了！

如上网友创建视频的想法，大都出自网友 Chase Lean 的教程。

昨天，他在社交媒体上用 ChatGPT 生成的汉堡视频，引来许多人的关注，就连 OpenAI 联合创始人 Greg Brockman 也转发了这个用例。

紧接着，他又做了一个实验，同样是把 Midjourney 生成的图片做成了视频。

这次不一样的是，最后灭霸 Thanos 消散了，好像添加了特效一样。

为此，Lean 在 GitHub 上公开了自己的 Prompt。

Prompt： https://github.com/ChaseLean/gpt-prompts

星球大战小游戏

除了图片变视频，「代码解释器」还能做游戏。

网友 Kris Kashtanova 用 ChatGPT 在 5 分钟内完成了如下游戏。

联合创始人 Greg Brockman 刚刚也转发了这个游戏开发的例子。

那么，具体是怎么做的？

1. 输入提示：「为 Asteroids 编写 p5.js 代码，你用鼠标控制一艘飞船，用鼠标左键射击小行星。如果你的飞船与小行星相撞，你就输了。如果你击落了所有的小行星，你就赢了！我想用我自己的纹理制作宇宙飞船和小行星。 」

2. 到线上编辑器 Openprocessing 创建，并保存草图（你需要在上传任何纹理文件之前保存它）。复制粘贴 GPT-4 的代码。

3. 生成纹理文件，并删除背景，例如在 Clip Drop 中。

4.用你的文件名替换文件名。

5. 运行程序

6. 如果有什么问题，你可以复制一个错误并粘贴到 GPT-4 中，让 GPT-4 来解决。

7. 要学习一点编程，请给 GPT-4 写这些提示：「作为我的编程老师。告诉我一个小行星游戏的详细算法，给函数起个名字，并解释每个函数将做什么。先不要写代码。然后你能为一个 10 岁的孩子全面描述这个算法吗？」

总之，网友总结道，你可以使用任何 AI 生成器制作游戏，然后让带有代码解释器的 GPT-4 编写代码。如果有任何问题，你可以要求它修复 bug。

数据制表大师

以往，做一个数据分析，一个人需要各种工具去整体绘制。

现在，有了「代码解释器」，数据分析，图标制作处理完全都是动嘴皮子的事了。

制作一份美国灯塔的地理图标，只需要上传地理位置数据，然后就能得到如下可视化 GIF。

它还可以毫不费力地展示公共数据，比如从国际货币基金组织等公共数据库中收集数据，就能做出一个直观的图标。

对于你想要可视化的数据，上传文件后，你只需要说一句「can you run some basic visualization」，一大波图就来了。

「代码解释器」使用 10,000 行数据生成简单的图形

创建雷达图也变得非常简单。网友用 ChatGPT 代码解释器分析一个 300 小时的 Spotify 最爱播放列表，得到如下图表：

还有用 ChatGPT 将旧金山犯罪数据的 CSV 文件变成了热图。

表情包生成器

当然了，ChatGPT 也逃不过生成表情包。

「代码解释器」能够使用现有的 Python 库来绘制视觉效果，再使用 GPT-4 来生成现有的表情包 Prompt。

你还可以直接告诉它，「使用可用的绘图工具，通过创建图像来创建一个全新的 meme。内容和你与人类一起工作的体验相关。给出一个 meme 的例子，并解释如何使用它，以及为什么很有趣」。

ChatGPT 一波操作猛如虎，自导自演了一个表情包。

还有人让它生成首个 AI 表情包。

提示「你能画出你自己的原创 meme，然后把它做成动画吗？让它变得有趣，并成为第一个人工智能 meme 的意义」。

「代码解释器」是 GPT-4.5？

GPT-4 变弱被网友们炒的沸沸扬扬，甚至有人将其与 GPT-3.5 并称。

而对于将「代码解释器」称作插件，完全与其能力不匹配一事，网友对 GPT-4 和「代码解释器」的能力做了对比。

试着在 GPT4 和「代码解释器」上运行 Donald Knuth 的著名问题集，看看有什么不同？

再比如，让它们分别回答：7 月 4 日，太阳在何时何地直射日本。

GPT-4 分析了半天，也没有给出答案。

「代码解释器」最终给了一个预估时间。

另外，就两者生成代码上，具体对比图如下。

一起说说，你挖掘出「代码解释器」什么潜能了吗？

参考资料：

https://twitter.com/HBCoop_/status/1678157758347001857

https://twitter.com/huangyun_122/status/1677909696009609217

https://twitter.com/icreatelife/status/1678184683702566922

https://twitter.com/anukaakash/status/1677693576782974978

https://twitter.com/swyx/status/1677896569545461760

本文来自微信公众号：新智元 （ID：AI_era）

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