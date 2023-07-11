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《暗黑破坏神 4》开发人员已超 9000 人，仅音频团队就近 2500 人

2023/7/11 19:28:27 来源：IT之家 作者：江程（实习） 责编：江程
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感谢IT之家网友 雨雪载途 的线索投递！

IT之家 7 月 11 日消息，根据在线游戏数据库网站 MobyGames 的统计，《暗黑破坏神 4》的开发人员已超过 9000 人，达到 9166 人。其中音频团队达到 2464 人，包括声音设计、录制和配音等人员；另有 902 人负责美术和图形工作，397 人负责质量保证工作。

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▲ 图源 暴雪官网

作为对比，2012 年发售的《暗黑破坏神 3》开发团队人数为 4844 人，而 2000 年发售的《暗黑破坏神 2》的开发团队人数为 1450 人，1996 年发布的《暗黑破坏神 1》的开发团队人数更是仅有 243 人

▲ 图源 暴雪官网

IT之家此前报道，《暗黑破坏神 IV》已于 2023 年 6 月 6 日正式登陆 PS5、PS4、PC、Xbox Series X / S 和 Xbox One 平台。这款游戏一经发售便取得了巨大的成功，发售不到 7 天营收超 6.5 亿美元（IT之家备注：当前约 46.99 亿元人民币），也成为了暴雪“有史以来最畅销的游戏”。

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关键词：暗黑破坏神4

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