亚马逊向欧盟法院提起诉讼：反对被列为“超大型在线平台”

IT之家 7 月 11 日消息，据路透社报道，美国在线零售巨头亚马逊对欧盟将其列入受到严格网络内容规则约束的“超大型在线平台”提出了法律挑战，称如果其他欧盟内的大型零售商没有被同样标记为“超大型在线平台”（VLOP），那么这就是对亚马逊的不公平的区别对待。

亚马逊在一份电邮声明中表示：“我们同意欧盟委员会的目标，并致力于保护消费者免受非法产品和内容的侵害，但亚马逊不符合 DSA 对‘超大型在线平台’（VLOP）的描述，因此不应被指定为此类平台。”

亚马逊已要求欧洲第二高等法院卢森堡普通法院撤销其根据《数字服务法》将其指定为“超大型在线平台”（VLOP）。

欧盟的《数字服务法》（Digital Services Act）是一项旨在规范互联网公司的法律，将根据公司的规模和影响力，对其进行不同程度的监管。IT之家注意到，根据《数字服务法》，数字服务提供商在获悉其在线平台出现仇恨言论等非法内容后，须在 24 小时内予以删除；在线购物平台有义务检查供应商的商品真伪，以减少出现假冒产品。

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