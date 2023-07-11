Nothing Phone 2 手机发布：背面灯效依旧炫酷，售价 600 美元起

IT之家 7 月 11 日消息，Nothing 公司今日推出了其第二款智能手机 Nothing Phone 2，这也是该公司首次在美国市场销售的手机。新机拥有时尚的设计、改进的 Glyph 界面、更强大的处理器和摄像头、更大的电池等，其在美国的起售价为 600 美元，现已开始接受预订。

Phone 2 的设计在 Phone 1 的基础上进行了改进，机身更加轻薄，背部玻璃更加圆润，手感更佳。搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，提供了三种不同的内存和存储组合：8GB+128GB、12GB+256GB 和 12GB+512GB。屏幕是一块 6.7 英寸的 OLED LTPO 120Hz 显示屏，支持 HDR 10+、10 bit，最高亮度 1600nit，显示效果出色。

Phone 2 最引人注目的特色是其 Glyph 界面，这是一种利用后置 LED 灯带来展示信息和交互的方式。新的 Glyph 界面使用了更多的 LED 灯，有助于传达有关手机的详细信息，而无需依赖屏幕。用户可以通过 Glyph 界面来查看音量、倒计时、外卖状态、打车时间等信息，而无需点亮屏幕。用户还可以为不同的联系人设置不同的灯光模式，以便在收到消息时一目了然。此外，用户还可以通过 Glyph 编辑器来自定义灯光和声音效果。

Phone 2 的摄像头也有所升级，后置主摄和超广角摄像头均为 5000 万像素，采用索尼 IMX890 传感器，支持拍摄每秒 60 帧的 4K 视频，前置摄像头为 3200 万像素。

Phone 2 的电池容量为 4700mAh，续航时间更长，支持 45W 快充，55 分钟可充满电，支持 15W 无线充电和 5W 反向无线充电。

Phone 2 还运行了 Nothing OS 2.0 系统，这是基于 Android 13 定制的操作系统，旨在提供“快速和流畅”的体验。Nothing OS 2.0 还有一个新颖的黑白主题，用户可以选择隐藏应用标签，让界面更加简洁。Nothing OS 2.0 还改进了主屏幕和锁屏幕的小部件，并增加了其他自定义设计元素。

其它方面，新机还支持 IP54 防尘防水溅、NFC、双扬声器，提供 3 年安卓大版本更新和 4 年安全更新。

Phone 2 目前已经在美国、英国和欧洲开启预售，8GB+128G 版售价为 600 美元（IT之家备注：当前约 4338 元人民币），12GB+256GB 版售价为 700 美元（当前约 5061 元人民币），12GB+512GB 版售价为 800 美元（当前约 5784 元人民币），新机将于 7 月 13 日起在纽约和伦敦的“Nothing Drops”实体店进行早期销售，7 月 17 日起全面开售。

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