Nothing Phone 2 手机暴力测试：刮擦、烧灼、弯折都不怕

IT之家 7 月 12 日消息，新推出的 Nothing Phone 2 个性智能手机耐用性如何呢？YouTube 频道 JerryRigEverything 对该机进行了一系列的测试，结果显示，这款手机非常坚固，不怕刮擦、烧灼和弯折，但是对水和灰尘的防护能力较弱，所以使用者要小心保护。

Nothing Phone 2 的正面和背面都采用了康宁大猩猩玻璃，在莫氏硬度六级的硬物刮擦下才会出现划痕，属于正常表现。屏幕上的摄像头孔、背面的主摄像头和闪光灯也都有玻璃保护。指纹传感器也很强悍，即使被严重刮伤，也能正常工作。OLED 屏幕在较小的火焰烧灼下也能在出现白点后很快恢复正常，没有功能损坏。

Nothing Phone 2 在弯折测试中表现得有点令人担心。从正面弯折时，手机有明显的弯曲，并且在天线处有一些部件分离。不过幸运的是手机最终没有断裂。

然而，Nothing Phone 2 的 IP54 防护等级可能无法保护该机免受水和灰尘的侵害。如果你不小心把手机掉到水里或带到沙滩上，可能会受到损伤。与大多数高端旗舰手机的 IP68 等级相比，该机只能提供最低限度的防护。所以，在使用 Nothing Phone 2 时，要注意不要过于冒险，尤其是要避免接触水。

关于 Nothing Phone 2 的详细信息，请查看IT之家《Nothing Phone 2 手机发布：背面灯效依旧炫酷，售价 600 美元起》报道。

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