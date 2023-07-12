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Nothing Phone (2) 手机配件价格公布，透明接口数据线 15 美元起

2023/7/12 11:18:58 来源：IT之家 作者：浩渺（实习） 责编：汪淼
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IT之家 7 月 12 日消息，备受关注的 Nothing Phone (2) 手机于昨晚正式发布，售价 600 美元起。现在，这款新机的配件价格也已经公布。

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Nothing 官网显示，USB（C-C）数据线 1 米版售价为 15 美元（当前约 108 元人民币），1.8 米版售价为 19 美元（当前约 137 元人民币），支持 60W 有线充电以及 480 Mbps 的数据传输速度。

官方称，该产品“经过精心设计，无缠结，可承受超过 16000 次弯曲。Nothing 标志性设计，接口采用透明外壳设计”。

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IT之家附 Nothing Phone (2) 其它配件售价：

  • 屏幕保护膜 19 美元（当前约 137 元人民币）

  • 手机保护壳 25 美元（当前约 180 元人民币）

  • 45W 充电头 暂未公布

需要注意的是，Nothing Phone (2) 产品包装内包含了主要配件，并不需要单独购买。

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关于 Nothing Phone (2) 手机具体配置以及售价，此前IT之家已经进行了详细报道该新机搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，屏幕是一块 6.7 英寸的 OLED LTPO 120Hz 显示屏，峰值亮度达 1600nit，后置 5000 万像素索尼 IMX890 主摄，内置 4700mAh 电池，支持 45W 快充。

这款产品的特色是可通过后置 LED 灯带来展示信息和交互的方式，被称为“Glyph 界面”。用户可以通过 Glyph 界面来查看音量、倒计时、外卖状态、打车时间等信息，而无需点亮屏幕

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关键词：数据线Nothing Phone

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