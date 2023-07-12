Nothing Phone (2) 手机配件价格公布，透明接口数据线 15 美元起

IT之家 7 月 12 日消息，备受关注的 Nothing Phone (2) 手机于昨晚正式发布，售价 600 美元起。现在，这款新机的配件价格也已经公布。

Nothing 官网显示，USB（C-C）数据线 1 米版售价为 15 美元（当前约 108 元人民币），1.8 米版售价为 19 美元（当前约 137 元人民币），支持 60W 有线充电以及 480 Mbps 的数据传输速度。

官方称，该产品“经过精心设计，无缠结，可承受超过 16000 次弯曲。Nothing 标志性设计，接口采用透明外壳设计”。

IT之家附 Nothing Phone (2) 其它配件售价：

屏幕保护膜 19 美元（当前约 137 元人民币）

手机保护壳 25 美元（当前约 180 元人民币）

45W 充电头 暂未公布

需要注意的是，Nothing Phone (2) 产品包装内包含了主要配件，并不需要单独购买。

关于 Nothing Phone (2) 手机具体配置以及售价，此前IT之家已经进行了详细报道。该新机搭载了高通骁龙 8+ Gen 1 处理器，屏幕是一块 6.7 英寸的 OLED LTPO 120Hz 显示屏，峰值亮度达 1600nit，后置 5000 万像素索尼 IMX890 主摄，内置 4700mAh 电池，支持 45W 快充。

这款产品的特色是可通过后置 LED 灯带来展示信息和交互的方式，被称为“Glyph 界面”。用户可以通过 Glyph 界面来查看音量、倒计时、外卖状态、打车时间等信息，而无需点亮屏幕。

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