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2023Q2 全球 PC 市场同比下降 11.5%：联想第一、苹果同比增长 51%

2023/7/12 7:31:38 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 7 月 12 日消息，根据市场调查机构 Canalys 公布的最新数据，2023 年第 2 季度全球 PC 市场出货量为 6210 万台，同比下降了 11.5%、环比增长 11.9%。

Canalys 此前报告显示，此前连续两个季度出货量同比下降超过 30%，这表明市场有望在今年下半年加速复苏。

其中笔记本电脑出货量为 4940 万台，同比下降 9.3%；台式机出货量为 1260 万台，同比下降 19.3%。

IT之家在此附上各大品牌情况如下：

  • 联想继续引领全球 PC 市场，但出货量同比大幅下降 18%，降至 1420 万台。

  • 排名第二的惠普在本季度表现强劲，这得益于 Chromebook 在美国的健康销售。它在全球出货量为 1340 万台，表现持平。

  • 戴尔保持了第三名，但由于出货量下降了 22%，市场份额下降了两个百分点以上。

  • 苹果在 2023 年第二季度实现了主要供应商中最高的增长，出货量同比增长 51%。

参考

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关键词：联想苹果惠普戴尔

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