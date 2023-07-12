2023Q2 全球 PC 市场同比下降 11.5%：联想第一、苹果同比增长 51%

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IT之家 7 月 12 日消息，根据市场调查机构 Canalys 公布的最新数据，2023 年第 2 季度全球 PC 市场出货量为 6210 万台，同比下降了 11.5%、环比增长 11.9%。
Canalys 此前报告显示，此前连续两个季度出货量同比下降超过 30%，这表明市场有望在今年下半年加速复苏。
其中笔记本电脑出货量为 4940 万台，同比下降 9.3%；台式机出货量为 1260 万台，同比下降 19.3%。
IT之家在此附上各大品牌情况如下：
联想继续引领全球 PC 市场，但出货量同比大幅下降 18%，降至 1420 万台。
排名第二的惠普在本季度表现强劲，这得益于 Chromebook 在美国的健康销售。它在全球出货量为 1340 万台，表现持平。
戴尔保持了第三名，但由于出货量下降了 22%，市场份额下降了两个百分点以上。
苹果在 2023 年第二季度实现了主要供应商中最高的增长，出货量同比增长 51%。
参考
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