苹果再发 iOS / iPadOS 17 Beta 3 更新，新版本号 21A5277j

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IT之家 7 月 12 日消息，苹果今日向 iPhone 和 iPad 用户再次推送了 iOS / iPadOS 17 开发者预览版 Beta 3 更新（内部版本号：21A5277j），距离上个 Beta 3 版本（内部版本号：21A5277h）相隔 1 周时间。

注册的开发人员可以通过打开“设置”应用程序，转到“软件更新”部分，点击“测试版更新”选项，然后打开 iOS 开发人员测试版来选择进入测试版。请注意，需要与开发者帐户关联的 Apple ID 才能下载和安装测试版。

IT之家查询苹果官方更新日志，发现和上周（7 月 6 日）发布内容相同。

iOS / iPadOS 17 Beta 3 主要新内容如下：

删除照片：

苹果调整了 Recently Deleted 界面，将独立的“删除”和“恢复”按钮整合到“...”按钮下，需要点击之后才能调用。

在未选中图片的情况下点击“...”按钮，会出现“删除全部”和“恢复全部”的选项；在选中照片的情况下点击“...”按钮，除了删除和恢复两个选项之外，还有“另存为视频”的选项。

Mental Wellbeing：

苹果优化了 Health 应用中的 Mental Wellbeing 设计，精简了外观并引入新的配色方案，更改了不同情绪的颜色，且能根据情绪匹配不同的按钮颜色和背景。

非常不愉快是浅紫色、极其不愉快是红色、有轻微不愉快是蓝色、当前情绪平和是蓝绿色、稍微开心是亮绿色、比较愉快的是黄色、非常愉快是橙色。

还有一个选项可以打开提醒，以按计划记录心情。

Apple Music Song Credits

在 Apple Music 应用程序中，现在有一个选项可以通过点击正在播放、搜索或播放列表中的歌曲旁边的三点图标来查看歌曲制作人员名单。

片尾字幕展示了所有表演艺术家、作曲艺术家以及参与制作和工程的人员。

此部分还包含查看完整歌词的选项，该选项已从标准下拉菜单中删除，此外它还提供有关无损或杜比全景声等可用音频质量信息。

Home 应用

Home 应用引入全新的启动屏幕，让用户了解 Home 的新增功能。新版支持更丰富的颜色，界面底部有预选选项，可用于快速更改颜色。当访问特定灯光时，颜色选项也会显示在控制中心中。

第三个测试版中的 Home 应用程序现在还支持活动历史记录，可以关闭或启用上个月的活动历史记录。活动历史记录显示智能锁、车库门和家庭安全系统的活动事件。

此外根据 @10GbE 分享的内容，iOS 17 Beta 3 还有以下新功能、新特性：

密码

新增最近删除，删除的密码和通行密钥将在此处保留 30 天，之后将永久删除。

实时语音

连按三次侧边按钮显示“实时语音”，输入后点发送会语音朗读，对语言障碍用户极其友好。

不过多次测试被键盘遮挡，拼音输入文字会朗读字母（如：早上好 ，会读：z 早上好）

修复 bug

过曝

未修复 bug

键盘遮挡输入框

兼容性 bug

QQ 闪退（内测版仍闪退）

苹果 iOS 17 Beta 2 更新内容：

苹果在今天发布的 iOS / iPadOS 17 Beta 2 更新中，融入了很多来自 WWDC 2023 开幕演讲中的内容，这意味着 Beta 2 更新主要在于融入新功能、新特性，并非注重修复此前版本中用户反馈的问题。

IT之家综合 9to5Mac、XDA-developers 等媒体，汇总 Beta 2 更新内容如下：

调整软件测试

用户从 Beta 1 升级到 Beta 2 之后，会发现苹果升级了系统更新设置页面，包含更突出的“立即更新”和“今晚更新”按钮。

为 CarPlay 引入新壁纸：

Beta 2 更新在现有的彩色壁纸基础上，引入了蓝色、灰色和红色选项，每种颜色都有浅色和深色模式。

App Tips

苹果统一了 App 的提示和小技巧功能，该功能提供有关可用功能的详细信息。例如，在“消息”应用程序中，有一个提示 通过交谈而不是使用 Siri 打字来发送消息。

定位设置

在位置隐私选项的“系统设置”部分中，有一个新的“MicroLocation”选项，苹果没有解释这是什么。

Messages Check In

在“设置”应用程序的“消息”部分中，Apple 更改了“签入”功能的数据选项的措辞。选项现在为“完整”和“受限”，而不是“仅限当前位置”和“访问过的所有位置”。

Apple Music

在“设置”应用中激活 Apple Music 的交叉淡入淡出效果，不再会使“设置”应用程序崩溃，此外，用户还可以自定义交叉淡入淡出效果的长度。

StandBy：

进入 StandBy 模式之后新增关闭通知选项，分类为“关键”的通知依然会向用户发出提醒。

Apple Music 小组件

苹果为 Apple Music 提供了不同的小组件尺寸。

苹果 iOS 17 Beta 1 更新内容：

电话 App 新增 Contact Posters：

iPhone 用户在升级 iOS 17 系统之后，电话 App 进一步丰富了个性化选项，引入了 Contact Posters，成为用户自我表达的新方式。

用户可以定制这些海报的显示方式，让来电观感焕然一新，选择精美的照片或拟我表情处理方案，以及吸睛的排版和字体颜色。Contact Posters 也可支持各类第三方通话 App。

Live Voicemail：

Live Voicemail 让用户可以在他人留下语音留言时实时看到语音转写的文字，还能在对方正在留言时接听电话。

FaceTime 通话 App 新增音频和视频留言

FaceTime 通话 App 现支持音频和视频留言，用户在呼叫对象无法接通时，可以分享留言，供对方稍后欣赏。

FaceTime 通话新增 Reaction

用户可以使用爱心、气球、烟火、激光、下雨等表情，更加生动地传情达意。用户可通过简单手势触发这些新效果，该功能同时支持第三方视频通话 App。

信息 App

用户可使用新的表情符号贴纸，也可从照片中提取对象、创作实况贴纸，还能为实况贴纸添加特效，让对话更加生动，键盘中的新“抽屉”可容纳用户的全部贴纸，以便轻松在 iOS 各处使用。

引入 NameDrop

用户只需将两台 iPhone 放在一起，或者将一台 iPhone 和一支 Apple Watch 放在一起，就能通过 NameDrop 功能轻松分享联系人信息。

更智能的输入

自动纠正迎来全面升级，新增 transformer 语言模型。这是一个用于文字预测的先进设备端机器学习语言模型，能够随着用户每次打字不断改进体验与准确度。

StandBy 功能

StandBy 特别适合在床头柜、厨房料理台或桌面使用，并可进行个性化设置，显示多种精美时钟、用户收藏的照片或小组件，并支持智能叠放，在合适的时间显示合适的小组件。

引入日记应用

Journal 是一款全新 App，能够帮助 iPhone 用户通过日记的方式思考生活、表达感激，研究显示这有助于改善身心健康。Journal App 可利用设备端机器学习提供个性化建议，为用户带来日记灵感。

苹果官方还提供了其它功能：

Safari 浏览器 App 为无痕浏览添加更多保护，可防范跟踪器与其他可访问用户设备的人。先进的跟踪与指纹保护进一步升级，阻止网站跟踪或识别用户设备。无痕浏览窗口在未使用时会锁定，让用户在离开设备时也能放心保持标签页打开。

用户可以和一组受信赖的联系人分享密码，更轻松、更安全地分享密码和通行密钥。组内所有成员都可以添加和编辑密码，让密码保持更新。分享通过 iCloud 钥匙串完成，因此采用端到端加密。

健康 App 带来了全新精神健康功能。用户可记录自己的每日心情和暂时性情绪；查看哪些因素在影响自己的精神状态；轻松访问通常在诊所中使用的抑郁和焦虑评估手段，以及其他本地可用资源。此外，增加设备与眼睛之间的距离有助于降低儿童患近视的风险，并帮助成人用户缓解数字眼疲劳症状。屏幕使用时间的屏幕距离功能会利用原深感摄像头，在设备距离用户面部不足 12 英寸（30.48 厘米）达一段时间后，鼓励用户将设备移远。

地图 App 新增离线地图，用户可下载特定地区的地图并离线使用逐向导航，查看预估抵达时间，在地图 App 中探索地点等。地图 App 还帮助用户更轻松地在美国境内的公园中探索数以千计的徒步路线，并向电动车驾驶员提供实时可用充电信息。

AirTag 可与最多另外 5 人共享，帮助亲友在“查找”App 中寻找物品。群组中的所有成员都能查看物品位置、播放声音、使用精确查找锁定附近共享 AirTag 的准确位置。该功能也支持所有其他“查找”网络配件。

音乐 App 推出协作歌单，让用户更轻松地与好友共同聆听音乐；车内同播共享体验让所有乘客都能轻松控制播放内容 。用户可以用自己的设备控制音乐，即使他们没有订阅 Apple Music 服务。

设备端智能现可学习用户偏好，让使用隔空播放分享内容的体验更加轻松。隔空播放还支持酒店中兼容的电视，让用户在旅途中也能打开电视，轻松欣赏喜爱的内容。这项基于隐私和安全的功能将于今年年底前在部分酒店推出，从 IHG 旗下的品牌酒店与度假村开始。

AirPods 迎来自适应音频、个性化音量和对话感知等强大新功能，重新定义个人音频体验。此外，自动切换和通话控制功能也得到改进，让 AirPods 更加易用。

家庭 App 新增功能，让用户查看门锁、车库门、警报系统和接触式传感器最多 30 天内的活动历史。此外，两项备受欢迎的 HomeKit 功能 —— 轻点解锁和 PIN 码现已支持兼容 Matter 的锁具，为用户提供更多方式掌控家居。

提醒 App 新增购物清单，可自动将添加的物品分类，让购物更轻松。用户可更改物品分类方式，清单将记住用户的偏好。

用户现仅需说“Siri”就能唤醒 Siri。唤醒 Siri 后，用户可以连续说出多项命令，无需再次唤醒语音助手。

在照片 App 中，人物相册使用设备端机器学习识别用户亲近之人的更多照片，同时可识别更多猫狗照片。

隐私更新包括将通信安全扩展至信息 App 之外，在通过隔空投送、联系人海报、FaceTime 通话信息发送和收取内容，以及使用照片选择器发送内容时帮助确保儿童信息安全。该功能同时从静态图片扩展至视频内容。新功能“敏感内容警告”帮助成人用户避免意外看到裸体图片与视频。与通信安全一样，敏感内容警告的全部图像与视频处理过程均在设备端进行，Apple 无法访问相关内容。

辅助功能更新包括 Assistive Access，这个可自定义的交互界面帮助患有认知障碍的用户更轻松独立地使用 iPhone；实时语音功能帮助无法讲话的用户在面对面交谈、打电话或进行 FaceTime 通话时将所输入的文字朗读出来；个人声音能帮助面临失语风险的用户创建与自己声音相仿的语音；指字即读可帮助失明及低视力用户朗读设备指向的实体物品上的文字。

兼容机型

iOS 17 需要运行 A12 Bionic 及后续芯片机型，这意味着 iPhone 8，iPhone 8 Plus 和 iPhone X 无缘获得升级。

可以升级到 iOS 17 的机型如下：

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 开发版？

升级 iOS / iPad OS 17 开发者预览版，可参考家友分享经验：经验贴一 || 经验贴二 || 经验贴三 || 经验贴四。

从 iOS / iPadOS 16.4 开发者预览版 Beta 1 开始，需要注册苹果开发者计划，注册后打开系统【设置】【软件更新】即可看到升级选项。需注意，你的iPhone 或 iPad 必须使用与注册 Apple Developer Program 时使用的同一 Apple ID 登录，才能在设置中看到升级选项。

在未来的 iOS 和 iPadOS 版本中，此新设置将是启用开发者预览版的方式，配置描述文件将不再授予访问权限。

如何升级 iOS / iPadOS / watchOS / macOS 公测版？

只需下载安装【描述文件】即可在系统更新中探测到公测版升级，描述文件下载途径有：

方法一：关注 IT之家微信公众号（点此进入），发送消息【描述文件】或【苹果】即可得到自动回复的下载链接。如下图所示：

方法二：打开 IT之家App（点此下载），依次点击【发现】→【苹果描述文件】即可找到下载链接。如下图所示：

方法三：前往《苹果 iOS 描述文件下载大全 & 完全使用攻略：玩测试版 / 限制升级…… 必备》下载。

需要注意的是，因苹果各区域节点服务器配置缓存问题，可能有些地方探测到升级更新的时间略有延迟，一般半小时内，不会太久。

附苹果 iOS 历史固件下载大全：

《苹果 iOS / iPadOS / macOS 固件下载 / 更新日志大全》

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