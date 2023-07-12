森蓝推出 ES5 新能源摩托车：四种版本可选、工况续航 120km 起，19980 元起

IT之家 7 月 12 日消息，森蓝推出了 ES5 新能源摩托车，目前已上架电商平台开售，IT之家汇总不同版本价格信息：

标准版：19980 元

智能版：22980 元

智能快充版：24980 元

续航快充版：28980 元

森蓝 ES5 新能源摩托车有标准版、智能版、智能快充版以及续航快充版四种版本可选；支持 2200W 车载汽车充电器、2200W 车载快充充电器、2200W 便携式快充充电器以及 800W 便携式标准充电器四种充电模式；支持快充，据官方介绍 1.5 小时即可将电量从 30% 充至 80%，可行驶 100 公里。

森蓝 ES5 新能源摩托车内置 60V 31Ah 锂电池组，电芯能量密度 232Wh / Kg，最大续航 230km，工况续航 180km；内置 5kW 中置永磁电机，最大扭矩 240N・m，8.4kW 最大功率，最高时速 102km/h。

该新能源摩托车配备盖茨皮带，支持能量回收；内置六轴陀螺仪，TCS 牵引力控制系统。

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