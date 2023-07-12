山冈晃大师配乐，《流浪之魂》恐怖游戏新预告放出

IT之家 7 月 12 日消息，《流浪之魂》（Stray Souls）是由 Jukai Studio 开发、Versus Evil 发行的第三人称动作恐怖游戏。官方团队于今天发布新预告片，展示了由山冈晃（Akira Yamaoka）大师制作的全新配乐。

开发商 Jukai Studio 在今天召开的 ID@Xbox 展示会中，发布了《流浪之魂》新的预告片，重点展示了《寂静岭》作曲家山冈明的全新曲目。

山冈明是一位传奇的游戏配乐大师，此前曾为《寂静岭 2》（Silent Hill 2）、《灵媒》（The Medium）和《暗影诅咒》（Shadows of the Damned）等游戏配乐。

《流浪之魂》导演 Artur Łączkowski 表示：“山冈明在创造寂静岭的基调和情绪方面是如此不可或缺，所以我们非常高兴他能用他传奇的音景来增强我们的视野。真的没有人像他一样，我们很荣幸能有他作为创意合作者”。

IT之家在此附上游戏介绍如下：

解开隐藏在闹鬼的 Aspen Falls 镇背后的秘密，一路上会遭遇可怕的敌人、史诗级 Boss、巧妙的谜题，深入了解隐藏在每个人背后的秘密。

玩家在游戏中扮演丹尼尔，一个普通的青少年，在搬进从关系疏远的祖母那里继承的房子后，丹尼尔遇到了一个神秘的女人，她似乎对丹尼尔的家族、这座房子以及它与丹尼尔的过往之间的骇人联系了如指掌。

游戏元素的设计灵感来自经典的魂类游戏恐怖战斗，为现代动作恐怖类游戏注入了新的活力。

特点：

探索 Aspen Falls 镇及周边地区，揭开丹尼尔出生时启动的邪恶阴谋。

让自己沉浸在丹尼尔的故事中。通过分支对话选项在关键时刻选择回应，从而塑造丹尼尔的语气和个性。

与大量可恶的生物战斗或逃命。简化战斗，没有大量的武器装备，让玩家集中精力制定战斗战术和管理资源。

利用现成的解决方案解开数十个巧妙的谜题，以测试你的才智。

采用随机系统设计，确保敌人遭遇、物品位置、不断变化的天气模式和奇怪的现象都发生在不同的地方，使玩家获得独一无二的游戏体验。

广告声明：文内含有的对外跳转链接（包括不限于超链接、二维码、口令等形式），用于传递更多信息，节省甄选时间，结果仅供参考，IT之家所有文章均包含本声明。