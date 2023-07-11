征税对象难确定，印度决定对在线游戏公司无差别征收营业额 28% 的间接税

IT之家 7 月 11 日消息，据路透社报道，印度的一位州财政部长表示，该国已经决定对在线游戏公司的营业额征收 28% 的间接税，分析称这将对该国价值 15 亿美元（IT之家备注：当前约 108.45 亿元人民币）的游戏行业造成重大打击。

▲ 图源 Pixabay

印度商品及服务税委员会由各州财政部长组成，联邦财政部长担任主席。该委员会早些时候成立了一个小组，研究对赌场、赛马和在线博彩征税的问题。

然而，该委员会一直无法决定征税对象是投注面值、博彩总收入还是平台费用。因此，该委员会最终出台了这项无差别征税决议。

印度马哈拉施特拉邦的财政部长苏迪尔・蒙甘提瓦（Sudhir Mungantiwar）表示，新规对在线游戏公司征税时，不会根据游戏是基于玩家技能还是基于纯运气而进行区分。

Tiger Global 和红杉资本等外国投资者目前已投资了 Dream11 和 Mobile Premier League 等印度游戏初创公司，这些公司因推出印度人颇为中意的板球游戏而受到投资者青睐。

印度博彩联合会首席执行官罗兰・兰德斯说：“这意味着商品及服务税的条款将适用于总收入和总奖金池，我们认为这一决定违宪、不合理且令人震惊。”

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